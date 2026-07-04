Lionel Messi fue autocrítico tras la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 y dejó una advertencia de cara a lo que viene: “Todos los partidos van a ser dificilísimos”. El capitán valoró el triunfo 3-2 ante Cabo Verde, pero remarcó que la Selección deberá corregir varios errores para seguir avanzando.

El 10 explicó que Argentina no logró sostener el control del partido después de ponerse en ventaja y que terminó sufriendo por sus propias dificultades para presionar y manejar la pelota. “Hoy hicimos un desgaste muy grande como siempre. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que viene, sacar las cosas positivas y corregir las malas, que fueron muchas también”, reconoció.

Un partido más duro de lo previsto

Messi aseguró que el plantel sabía que Cabo Verde podía complicar el cruce. El rival llegaba con buenos antecedentes y terminó confirmando dentro de la cancha que no era una sorpresa.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay…”, señaló el capitán argentino.

La Selección consiguió abrir el marcador, pero ese gol no le dio tranquilidad. Según Messi, ocurrió lo contrario: el equipo perdió precisión, retrocedió demasiado y permitió que Cabo Verde creciera en el juego.

“Hicimos lo más difícil: encontrar el primer gol y pensamos que con eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas”, analizó.

“Nadie te regala nada”

El capitán también dejó una lectura sobre la paridad del Mundial y la exigencia de los partidos de eliminación directa. Para Messi, Argentina no puede confiarse por historia, nombres o antecedentes.

“Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, sabíamos que esto no iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial: todo es muy igualado, muy complicado, todos los partidos van a ser dificilísimos”, sostuvo.

La frase marcó el eje de su mensaje: Argentina avanzó, pero el margen de error será cada vez menor.

La pelota parada, una buena señal

Entre los puntos positivos, Messi destacó que la Selección pudo aprovechar la pelota parada, un recurso que venía trabajando y que puede ser decisivo en partidos cerrados.

“Lo viene demostrando mucho esta Selección. Compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada que no veníamos convirtiendo y en partidos así es importante: tenemos buenos cabeceadores y por suerte hoy lo pudimos aprovechar”, dijo.

Luego agregó: “Lo venimos trabajando y va a ser importante estar fuerte ahí también. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado”.

Argentina ya está en octavos, pero Messi dejó una mirada clara: la victoria sirve, aunque no alcanza para relajarse. En una Copa del Mundo cada vez más pareja, el capitán pidió descansar, ajustar errores y prepararse para otra noche difícil.