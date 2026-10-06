En una noche cargada de simbolismo, River Plate nombró a Lionel Messi como Socio Honorario del club, pocas horas antes de que el futbolista dispute su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental.

El reconocimiento se realizó este martes y estuvo encabezado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien acompañó al rosarino durante la entrega. Messi recibió el carnet que lo distingue como socio honorario, una placa conmemorativa y una camiseta de River con su nombre estampado.

El homenaje de River a Messi

La distinción se produjo en una jornada especialmente significativa para el futbolista, que enfrenta a Benín en el partido que marcará su despedida de la Selección Argentina frente al público del Monumental.

“En un día histórico… el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol!”, publicó River en sus redes sociales.

El club decidió así reconocer a Messi en la misma cancha que esta noche será escenario de su último encuentro con la camiseta argentina.

Una noche histórica en el Monumental

El homenaje se suma a las distintas actividades previstas para la despedida del capitán argentino, que tendrá como escenario al Monumental ante una multitud.

Messi llega a esta jornada después de más de dos décadas con la Selección y tras conquistar los principales títulos de su carrera internacional: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Para River, la entrega del reconocimiento representa además un gesto hacia el futbolista que protagonizará una noche que quedará asociada para siempre con el estadio de Núñez.

Así, antes de salir al campo para jugar su último partido con Argentina, Messi sumó una nueva distinción a una carrera marcada por reconocimientos dentro y fuera de las canchas.