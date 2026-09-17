Lionel Messi volvió a ser protagonista de una consagración. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul de México y conquistó la Campeones Cup 2026, en una noche especial por el debut de Cristian “Kily” González como entrenador del equipo estadounidense.

El argentino abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez. El tanto tuvo además un significado especial: fue el número 100 de Messi con la camiseta de Inter Miami desde su llegada al club en 2023.

Messi marcó y asistió

El capitán de Las Garzas volvió a aparecer en el complemento. A los 35 minutos ejecutó un córner que encontró a Casemiro dentro del área. El brasileño conectó de cabeza y puso el 2-0 definitivo para asegurar el título.

Con el triunfo, Inter Miami consiguió por primera vez la Campeones Cup, un torneo que enfrenta al campeón de la MLS Cup con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

El partido también significó el primer título de la temporada para el conjunto estadounidense y el cuarto trofeo de Messi con la camiseta de Inter Miami, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

El debut soñado del Kily González

La noche tuvo otro protagonista argentino. Cristian “Kily” González debutó oficialmente como entrenador de Inter Miami y lo hizo con una victoria y un título.

El rosarino había sido anunciado como reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos a fines de agosto, pero recién pudo sentarse en el banco después de completar los trámites correspondientes para obtener su permiso de trabajo en Estados Unidos.

Después del partido, el entrenador contó que Messi le había prometido que lo ayudaría a conseguir el título en su debut.

“Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió”, expresó González tras la victoria.

El técnico también destacó el rendimiento colectivo y valoró especialmente la actitud de un plantel que, pese a haber ganado títulos, salió en busca de una nueva consagración.

Un nuevo trofeo para Messi

La Campeones Cup fue creada en 2018 a partir de un acuerdo entre la MLS y la Liga MX. La competencia se disputa a partido único entre los campeones de ambas ligas y no es organizada por Concacaf ni reconocida como una competición oficial de FIFA.

Para Messi, la consagración sumó otro capítulo a su trayectoria en Estados Unidos. El argentino llegó a los 100 goles con Inter Miami y volvió a ser decisivo en una final, con un gol y una asistencia para que el equipo de Florida levantara un nuevo trofeo.