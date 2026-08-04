Lionel Messi recibió un importante respaldo judicial en Estados Unidos luego de que una jueza de Florida desestimara una demanda presentada en su contra por un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con dos amistosos que la Selección argentina disputó ante Venezuela y Puerto Rico en octubre del año pasado.

La resolución fue emitida por Lisa Walsh, jueza del tribunal del condado de Miami-Dade. La magistrada hizo lugar al pedido de desestimación presentado por la defensa del futbolista y consideró que varios de los argumentos planteados por la empresa demandante no alcanzaban para sostener la acusación.

El reclamo había sido iniciado en abril por Vid Music Global (VMG), promotora que aseguró haber pagado 7 millones de dólares por los derechos exclusivos para organizar y promocionar los dos encuentros de la Selección.

Según la compañía, el acuerdo contemplaba que Messi debía disputar al menos 30 minutos en cada partido, excepto en casos de lesión, enfermedad o fuerza mayor.

El partido que originó el conflicto

El principal cuestionamiento de VMG estuvo relacionado con el amistoso que Argentina disputó frente a Venezuela. Messi no participó de ese encuentro debido a problemas físicos, pero al día siguiente sí jugó para Inter Miami por la Major League Soccer.

La empresa también sostuvo que el futbolista había participado previamente en acciones vinculadas con la promoción del partido y utilizó esos elementos como parte de sus argumentos para reclamar una compensación económica.

Sin embargo, la jueza Walsh consideró que algunas de esas situaciones no constituían hechos suficientes para respaldar la demanda.

En ese sentido, sostuvo que entrenar con la Selección y asistir a reuniones forman parte de las actividades habituales de un futbolista antes de un encuentro y no implican necesariamente que vaya a disputar el partido.

El reclamo millonario contra Messi y la AFA

El conflicto también incluyó el amistoso ante Puerto Rico, cuyo escenario fue trasladado de Chicago a Miami a raíz de protestas migratorias registradas en la ciudad donde inicialmente estaba previsto.

VMG aseguró que el cambio de sede le generó pérdidas por 1,3 millones de dólares. Además, argumentó que la ausencia de Messi frente a Venezuela afectó la confianza del público y perjudicó la venta y promoción del siguiente compromiso.

En total, la empresa había presentado 11 cargos contra Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el agente Julián Marcos Kapelan. Entre las acusaciones figuraban incumplimiento contractual, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.

Los demandantes habían cuestionado públicamente la responsabilidad del capitán argentino y asegurado que Messi formaba parte del esquema comercial de los encuentros.

La resolución no alcanza a la AFA ni al agente

La decisión judicial representa un alivio para Messi, aunque el fallo tiene un alcance específico: la jueza resolvió sobre la moción de desestimación presentada por la defensa del futbolista.

Por ese motivo, la resolución no determina la situación procesal de la AFA ni de Julián Marcos Kapelan, quienes también fueron incluidos en la demanda.

De esta manera, Messi quedó fuera de este reclamo judicial luego de que la magistrada considerara insuficientes los argumentos presentados por VMG para sostener la acción en su contra.