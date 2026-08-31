Lionel Messi cerró su historia con la Selección Argentina como el máximo goleador de todos los tiempos y con una diferencia que permite dimensionar sus 21 años con la camiseta albiceleste. El capitán se retiró con 125 goles en 207 partidos, una marca que llevó hasta un territorio que parecía imposible cuando comenzó su carrera internacional.

El rosarino convirtió por primera vez con la Selección mayor el 1 de marzo de 2006, pocos meses después de aquel accidentado debut ante Hungría. Fue frente a Croacia, en un amistoso disputado en Suiza que Argentina perdió 3-2. Desde allí comenzó una cuenta que solamente se detuvo con su último Mundial. La estadística final arroja un promedio de 0,60 goles por encuentro.

El día que Messi alcanzó a Batistuta

Durante años, Batistuta fue sinónimo de gol en la Selección. Su registro parecía una de esas marcas destinadas a sobrevivir durante generaciones. Messi llegó a los 54 tantos el 18 de junio de 2016 ante Venezuela, por los cuartos de final de la Copa América Centenario. Argentina ganó 4-1 y el rosarino alcanzó aquella noche el registro que la AFA utiliza actualmente para Batistuta.

Le duró apenas tres días. El 21 de junio, en la semifinal contra Estados Unidos, Messi ejecutó un extraordinario tiro libre que terminó en el ángulo del arco defendido por Brad Guzan. Fue el 2-0 parcial de una goleada 4-0 y, principalmente, su gol número 55 con Argentina. Desde ese momento quedó solo como máximo goleador histórico de la Selección. Tenía 28 años.

De 55 a una cifra que duplicó el antiguo récord

Lo extraordinario fue lo que ocurrió después. Messi no se limitó a superar la marca de Batistuta: durante los siguientes diez años agregó otros 70 goles y llevó el récord hasta 125.

Según la tabla estadística utilizada actualmente por la AFA, Batistuta terminó con 54 conquistas, Sergio Agüero aparece después con 42 y el resto de los grandes goleadores argentinos quedó todavía más lejos. La diferencia implica que Messi terminó con más del doble de goles que quien había ocupado históricamente el primer puesto.

Existe una diferencia histórica en las estadísticas de Batistuta: publicaciones anteriores de la propia AFA le contabilizaron 56 goles al exdelantero. El criterio más reciente de la entidad utiliza 54. Con cualquiera de los dos registros, Messi terminó igualmente con más del doble de tantos.

Cómo se reparten los 125 goles de Messi

Los goles también muestran que su capacidad para convertir atravesó todas las competencias. Messi terminó con 54 tantos en partidos amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América.

Los 36 goles en Eliminatorias también lo dejaron como máximo goleador histórico del torneo clasificatorio sudamericano. FIFA registraba esa cifra antes del Mundial 2026, después de que el capitán cerrara su última campaña rumbo a una Copa del Mundo.

En los Mundiales protagonizó una evolución todavía más impresionante. Llegó a la edición de 2026 con 13 goles y convirtió otros ocho, para terminar su carrera con 21 tantos en la principal competencia del fútbol.

Del primer gol a los 100

Entre las marcas simbólicas de su recorrido hubo otra noche especial. El 28 de marzo de 2023, frente a Curazao en Santiago del Estero, Messi alcanzó los 100 goles con la Selección Argentina. Lo hizo apenas tres meses después de haber conquistado el Mundial de Qatar y terminó aquella goleada 7-0 con un triplete.

Ya no perseguía a ningún otro argentino. Para entonces, competía prácticamente contra sus propios números. Y todavía quedaban 25 goles más.

Antes del Mundial 2026, la AFA registraba 117 conquistas del capitán. En su debut ante Argelia marcó un triplete y llegó a 120, mientras que sus goles durante el resto de la competencia terminaron llevando la cifra definitiva hasta 125.

Un récord que quedó congelado en 125

El retiro anunciado este lunes 31 de agosto cerró definitivamente la cuenta. Messi no volverá a aumentar los 207 partidos ni los 125 goles que acumuló desde 2005. Se va como el jugador con más presencias y el máximo goleador de la historia de Argentina, además de haber convertido 21 tantos en seis Mundiales.

Cuando marcó aquel tiro libre contra Estados Unidos en 2016 y superó a Batistuta, Messi necesitaba apenas un gol para convertirse en el máximo artillero argentino. Diez años después, se retiró habiendo agregado otros 70.

Ese crecimiento explica mejor que cualquier comparación la dimensión de su récord: durante décadas, llegar a 54 goles había alcanzado para ser el máximo goleador de la Selección Argentina. Messi se fue dejando la vara en 125.