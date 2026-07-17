En la antesala de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Lionel Messi fue consultado por una de las imágenes que más repercusión tuvo en los últimos días: la fotografía en la que aparece junto a un bebé que, casi dos décadas después, será su rival en la definición por el título. Ese niño era Lamine Yamal.

El capitán argentino reconoció que todavía le cuesta creer el giro que dio aquella historia y calificó la coincidencia como una de esas situaciones que solo puede ofrecer el fútbol. "Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final es una locura", expresó durante la conferencia de prensa en Nueva York.

Además de recordar aquella postal, Messi tuvo palabras de admiración para el delantero español, a quien considera una de las grandes figuras del fútbol actual. "Lamine es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club que amo y siempre le deseo lo mejor", afirmó.

El rosarino destacó la rápida consolidación del futbolista del Barcelona, que con apenas 19 años ya es una de las principales figuras de la selección española. "Es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene una carrera enorme por delante y una oportunidad de conseguir algo histórico", señaló.

Sin embargo, dejó en claro que el objetivo de la Selección Argentina será impedir que el joven atacante marque diferencias en la final. "Nosotros vamos a dar el máximo para que no sea esta vez. Intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, aunque sabemos que es difícil", aseguró.

Antes de cerrar, Messi volvió a dedicarle un mensaje de afecto al futbolista español, aunque con una aclaración inevitable por el contexto de la final. "Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona", concluyó.