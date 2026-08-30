Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en Estados Unidos. El capitán argentino marcó cuatro goles y dio una asistencia en la aplastante victoria de Inter Miami por 7-1 frente a CF Montreal, por la MLS. Con su espectacular actuación, además, quedó como máximo goleador del campeonato con 18 tantos.

Las Garzas necesitaban volver al triunfo después de cinco partidos sin ganar entre todas las competencias y encontraron en Messi a su figura excluyente. Inter Miami abrió el marcador mediante Casemiro, aunque Montreal consiguió igualar a través de Fabian Herbers.

A partir de allí comenzó el show del rosarino. A los 40 minutos, Messi ejecutó un tiro libre que terminó en el 2-1 con el que el conjunto de Florida se fue al descanso en ventaja.

La exhibición continuó apenas comenzó el complemento. A los 52 minutos, el argentino protagonizó una espectacular jugada individual dentro del área: dejó en el camino a tres defensores y definió para establecer el 3-1.

Messi también se vistió de asistidor. A los 80 minutos habilitó de gran manera a Luis Suárez, quien definió para ampliar la diferencia. Poco después, el capitán argentino recibió un pase de Rodrigo De Paul y resolvió con una vaselina por encima del arquero para completar su triplete.

Alexander Shaw anotó el sexto de Inter Miami, pero todavía quedaba tiempo para otra aparición del 10. Sobre el cierre, Messi volvió a hacerse cargo de un tiro libre y convirtió el 7-1 definitivo, completando así su póker.

La actuación tuvo además un fuerte impacto en las estadísticas. Con sus cuatro tantos, Messi llegó a 18 goles durante la temporada y pasó a liderar la tabla de artilleros de la MLS. También alcanzó los 927 goles en 1.171 partidos a lo largo de su carrera profesional.

Fue la primera vez que el argentino convirtió cuatro goles en un mismo encuentro desde su llegada al fútbol estadounidense. Además, Inter Miami estableció un récord propio al marcar siete tantos por primera vez en un partido y consiguió la mayor diferencia en una victoria de su historia.

A sus 39 años, Messi volvió a demostrar su vigencia con una noche para el recuerdo: cuatro goles, una asistencia y el liderazgo de la tabla de goleadores de la MLS.