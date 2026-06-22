Lionel Messi volvió a hacer historia. El capitán de la Selección Argentina marcó ante Austria en el Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Con su tanto llegó a 17 conquistas mundialistas, dejando atrás la marca de 16 que compartía con el alemán Miroslav Klose.

El rosarino continúa ampliando una carrera repleta de récords y volvió a escribir una página dorada en la máxima competencia del fútbol internacional. A los 39 años y en su sexta participación mundialista, el astro argentino sigue desafiando el paso del tiempo y acumulando logros que parecían inalcanzables.

De igualar a Klose a quedarse solo en la cima

La carrera de Messi hacia este récord tuvo un nuevo capítulo durante la fase de grupos del Mundial 2026. El capitán argentino había alcanzado los 16 goles en Copas del Mundo en el partido frente a Jordania, igualando así la marca histórica que Klose había establecido con Alemania entre los Mundiales de 2002 y 2014.

Sin embargo, el empate duró poco. Frente a Austria, Messi volvió a convertir y llegó a los 17 tantos, una cifra que lo deja como el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

El récord adquiere una dimensión especial por la magnitud de la competencia. Durante décadas, la tabla de goleadores históricos estuvo dominada por figuras legendarias como Ronaldo Nazario, Gerd Müller, Just Fontaine y el propio Klose. Ahora, el nombre que encabeza la lista es el de Lionel Messi.

Un legado que atraviesa generaciones

El primer gol mundialista de Messi llegó en Alemania 2006, cuando era apenas una joven promesa del fútbol argentino. Veinte años después, en el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, continúa siendo la gran referencia de la Albiceleste.

A lo largo de su recorrido convirtió en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, una muestra de vigencia pocas veces vista en la historia del deporte. Su producción ofensiva se combinó además con récords de presencias, asistencias y partidos disputados en la máxima cita del fútbol.

La conquista del Mundial de Qatar 2022 parecía haber completado una carrera perfecta. Sin embargo, Messi encontró nuevos desafíos y sigue ampliando estadísticas que alimentan su leyenda.

Una marca para la eternidad

Más allá de cómo continúe el camino de Argentina en el Mundial 2026, el gol ante Austria ya quedó grabado en la historia. No fue un tanto más ni una cifra cualquiera. Fue la conquista que le permitió transformarse en el futbolista con más goles en la historia de las Copas del Mundo.

La imagen de Messi celebrando una vez más con la camiseta argentina se suma así a una colección interminable de momentos históricos. Y esta vez, con un premio adicional: quedar solo en la cima de uno de los récords más importantes que puede ofrecer el fútbol mundial.