El partido decisivo del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España marcó un hito sin precedentes en la trayectoria de Lionel Messi. Al ingresar al campo de juego, el capitán argentino se transformó en el segundo futbolista en los registros del torneo en participar en 3 finales, un logro que hasta el momento solo pertenecía al brasileño Cafú. A pesar de compartir la cifra estadística, el atacante de Rosario se diferencia de todos por haber iniciado cada uno de esos compromisos en la formación inicial.

La primera experiencia en una definición para el futbolista argentino ocurrió en Brasil 2014, bajo la conducción técnica de Alejandro Sabella, en un encuentro que culminó con una derrota por 1-0 ante Alemania en la prórroga. El desquite llegó 8 años más tarde, en el certamen de Qatar 2022, donde consiguió el campeonato tras un empate 3-3 y la posterior victoria en la definición por penales contra Francia.

Por su parte, Cafú mantiene un registro particular que el capitán argentino ya no podrá alcanzar, dado que el ex lateral de la selección brasileña disputó sus 3 finales de forma consecutiva. La primera de ellas sucedió en Estados Unidos 1994, donde obtuvo el título al vencer a Italia en la tanda de penales tras un empate sin goles. Posteriormente, estuvo presente en la caída por 3-0 contra Francia en 1998 y finalmente alzó su segunda Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, luego de derrotar a Alemania por 2-0, lo que significó la quinta estrella para el conjunto sudamericano.

El listado de futbolistas que accedieron a 3 definiciones mundialistas incluye a otras figuras de la historia que no llegaron a sumar minutos en la totalidad de esos partidos, como Pelé en los años 1958, 1962 y 1970, y Ronaldo en las ediciones de 1994, 1998 y 2002. En Europa, los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski consiguieron dicha marca en los torneos de 1982, 1986 y 1990. En la actual competencia de 2026, el francés Kylian Mbappé estuvo cerca de sumarse a este selecto grupo, pero su seleccionado quedó eliminado en la instancia de semifinales ante el combinado español.