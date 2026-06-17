Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el debut ante Argelia por el Mundial 2026, el capitán albiceleste firmó un hat-trick memorable y alcanzó una marca que parecía reservada para unos pocos elegidos: igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos.

La noche de Kansas City quedará grabada en la memoria de los hinchas argentinos. No solo por el contundente triunfo de la Scaloneta, sino también porque fue el escenario de una nueva exhibición del mejor futbolista del planeta.

El primer gol llegó a los 16 minutos. Rodrigo De Paul filtró un pase perfecto y Messi tomó la pelota en tres cuartos de cancha. El rosarino avanzó unos metros y sacó un zurdazo extraordinario que se clavó en el ángulo, dejando sin respuestas al arquero Luca Zidane. Fue una definición de colección para abrir el marcador y desatar la locura en las tribunas.

La segunda conquista tuvo como protagonista al funcionamiento colectivo de la Selección. La jugada comenzó desde el arco con Emiliano Martínez y recorrió buena parte del campo hasta terminar en un remate de Alexis Mac Allister que Zidane logró contener parcialmente. Sin embargo, en el rebote apareció Messi para empujar la pelota a la red y establecer el 2-0.

La obra quedó completa en el complemento. Con la confianza por las nubes, el capitán volvió a demostrar toda su calidad. Recibió cerca del área, encontró el espacio y definió con precisión junto a un palo para sellar su triplete y el 3-0 argentino.

Ese tercer gol tuvo un valor especial. Le permitió alcanzar los 16 tantos mundialistas e igualar la marca histórica de Miroslav Klose, quien hasta ahora ocupaba en soledad el primer lugar entre los máximos goleadores de la Copa del Mundo.

Pero los récords no terminaron ahí. Con sus tres conquistas frente a Argelia, Messi continúa ampliando una colección de estadísticas que lo ubican entre los más grandes de todos los tiempos. A los 38 años y en su sexta participación mundialista, sigue siendo el líder futbolístico y emocional de una Selección que sueña con defender el título conquistado en Qatar 2022.

La noche de Kansas City tuvo de todo: goles, ovaciones, emoción y una nueva marca histórica para el capitán argentino. Messi volvió a demostrar que su historia con los Mundiales todavía tiene capítulos por escribir. Y esta vez lo hizo alcanzando la cima junto a otra leyenda del fútbol mundial.