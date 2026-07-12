Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en los Mundiales. En el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina alcanzó una nueva marca al convertirse, junto a Pelé, en el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo.

La Pulga llegó a las diez asistencias mundialistas luego del centro preciso que ejecutó desde el córner a los nueve minutos del primer tiempo. La pelota cayó en el primer palo, donde Alexis Mac Allister apareció para conectar de cabeza y marcar el 1-0 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Con ese pase de gol, Messi igualó el registro de Pelé, quien también acumulaba diez asistencias en Mundiales. El delantero argentino consiguió la marca a lo largo de seis participaciones en la máxima competencia internacional.

Además, un dato que destaca su récord es que todas sus asistencias fueron para futbolistas diferentes. La lista comenzó con Hernán Crespo en Alemania 2006 y continuó con Carlos Tevez en Sudáfrica 2010; Ángel Di María y Gabriel Mercado en Brasil 2014; Sergio Agüero y Enzo Fernández en Rusia 2018; y Nahuel Molina, Julián Álvarez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister en Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La distribución de sus asistencias también refleja su presencia a lo largo de los distintos Mundiales. Messi consiguió una en Alemania 2006, una en Sudáfrica 2010, una en Brasil 2014, dos en Rusia 2018, tres en Qatar 2022 y las dos restantes en la edición 2026.

El capitán argentino continúa sumando registros en la historia de la competencia y ante Suiza volvió a ser determinante para la Selección, esta vez desde una pelota parada que terminó en un gol clave en los cuartos de final.