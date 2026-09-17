Lionel Messi volvió a sumar un trofeo a su carrera. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul en la Campeones Cup 2026 y el argentino fue protagonista con un gol y una asistencia. El triunfo significó el cuarto título del club desde su llegada y llevó a Messi a 49 conquistas oficiales en su carrera.

El partido tuvo además un significado especial para el delantero: Messi convirtió el primer gol del encuentro a los 24 minutos y alcanzó los 100 tantos con la camiseta de Inter Miami. Más tarde asistió a Casemiro para el segundo tanto del equipo estadounidense.

Los títulos de Messi con Barcelona

La mayor parte de los trofeos del argentino llegó durante sus años en Barcelona. Con el conjunto español conquistó:

10 Ligas de España.

7 Copas del Rey.

8 Supercopas de España.

4 Champions League.

3 Supercopas de Europa.

3 Mundiales de Clubes.

En total, fueron 35 títulos con el conjunto catalán.

Su etapa en la Selección Argentina

Con la camiseta argentina, Messi consiguió seis títulos entre las distintas categorías:

Mundial Sub-20 de 2005.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

El Mundial de Qatar fue uno de los grandes hitos de su carrera, ya que Argentina derrotó a Francia en la final y Messi consiguió el título que le faltaba en su trayectoria con la selección mayor.

Los títulos con PSG e Inter Miami

Durante su paso por Paris Saint-Germain, Messi ganó dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

En Estados Unidos, en tanto, conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024, la MLS Cup 2025 y ahora la Campeones Cup 2026. De esta manera, suma cuatro títulos desde su llegada a Inter Miami.

Con la nueva conquista frente a Cruz Azul, Messi alcanzó los 49 títulos oficiales y amplió todavía más su palmarés.