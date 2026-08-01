Después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Lionel Messi disfrutó de unos días de descanso en Rosario junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos y su círculo más cercano. Sin embargo, las vacaciones duraron menos de lo esperado y el capitán emprendió un rápido regreso a Estados Unidos, una decisión que despertó especulaciones entre sus seguidores.

En un primer momento se pensó que el viaje estaba relacionado con su reincorporación al Inter Miami, que afronta una seguidilla de compromisos por la MLS y la Leagues Cup. Sin embargo, distintos medios señalaron que la verdadera razón fue de carácter familiar.

Según trascendió, Messi decidió regresar a Miami para acompañar a Thiago, Mateo y Ciro en el inicio de un nuevo ciclo lectivo. El calendario escolar obligó a la familia a acortar la estadía en Rosario y reorganizar el viaje para priorizar la vuelta a clases de los chicos.

Durante sus días en Argentina, el rosarino mantuvo un perfil bajo, compartió tiempo con familiares y amigos y también fue visto en distintos eventos deportivos de la ciudad, donde generó una enorme expectativa entre los fanáticos que se acercaron para saludarlo.

Con el regreso a Florida, Messi también quedó a disposición del Inter Miami. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos afrontará un calendario exigente entre la MLS y la Leagues Cup, por lo que el cuerpo técnico evaluará su estado físico antes de definir si vuelve a sumar minutos en los próximos partidos.