Argentina y Benin empatan 0 a 0 en la despedida de Lionel Messi

Argentina empata 0-0 ante Benín en el Monumental, en el partido que marca la despedida de Lionel Messi de la Selección. El capitán argentino disputa sus últimos minutos con la camiseta albiceleste ante un estadio colmado y una noche cargada de homenajes.

Lionel Scaloni dispuso un equipo con buena parte de los futbolistas que acompañaron a Messi durante los últimos años. Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los titulares.

Un equipo con varios campeones

El regreso de Rodrigo De Paul será uno de los momentos especiales de la noche. El mediocampista no había sido convocado para los partidos ante Bolivia y Burkina Faso, pero fue citado especialmente para compartir con Messi su última presentación con la Selección en el país.

En el ataque, Messi estará acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El capitán llega a su partido número 208 con Argentina y suma 125 goles, mientras que el encuentro también marcará la despedida de Nicolás Otamendi.

La Albiceleste llega con dos triunfos contundentes en esta ventana FIFA: venció 4-0 a Bolivia y luego goleó 7-0 a Burkina Faso. Messi no participó de esos encuentros y se incorporó posteriormente al plantel para preparar su última función.

Benín, el último rival

Benín llega después de iniciar la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate 1-1 ante Burkina Faso y una victoria 2-1 sobre Mauritania. El equipo africano es dirigido por el alemán Gernot Rohr, quien anticipó que buscará competir pese al contexto especial de la jornada.

El partido comenzará a las 20 y será televisado por TyC Sports y Telefe. El Monumental, además, tendrá una jornada especial de homenajes y espectáculos alrededor de la última presentación de Messi con la Selección Argentina.