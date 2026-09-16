Lionel Messi afrontará este miércoles una nueva final con Inter Miami cuando enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup 2026. El encuentro comenzará a las 21, hora argentina, en el Nu Stadium de Miami y tendrá un condimento especial: será el primer partido de Cristian “Kily” González como entrenador de Las Garzas.

La competencia enfrenta en un único partido al vigente campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Inter Miami consiguió su lugar tras conquistar la MLS Cup 2025, mientras que Cruz Azul clasificó después de superar 3-1 a Toluca en julio.

Messi buscará así sumar otro trofeo a su extensa carrera y conseguir por primera vez esta copa con el conjunto estadounidense. El argentino volverá a encontrarse con un rival que tiene un significado especial desde su llegada al fútbol norteamericano.

Fue justamente ante Cruz Azul, en julio de 2023, cuando disputó su primer partido con Inter Miami y marcó de tiro libre en tiempo de descuento el gol del triunfo 2-1 por la Leagues Cup.

Messi y una nueva final en Miami

Inter Miami llega al compromiso ubicado en el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS. Sin embargo, el equipo viene atravesando un período irregular y solamente consiguió una victoria en sus últimos cinco partidos de temporada regular.

La final también encuentra al club en pleno cambio de conducción. El Kily González fue presentado oficialmente este martes luego de completar la documentación laboral necesaria en Estados Unidos y firmó contrato hasta junio de 2028.

El argentino reemplazó a Guillermo Hoyos, quien había asumido de manera interina después de la salida de Javier Mascherano. Con apenas una práctica junto al plantel, González tendrá inmediatamente la posibilidad de comenzar su ciclo levantando un trofeo.

“Este es el desafío más grande de mi vida”, aseguró el flamante entrenador durante su presentación. También destacó la oportunidad de volver a trabajar cerca de Messi, con quien compartió años en la Selección Argentina.

Cruz Azul llega con confianza

Del otro lado aparece un Cruz Azul que atraviesa un presente favorable. La Máquina se encuentra entre los primeros puestos del Apertura mexicano y viene de conseguir un resonante triunfo 4-3 ante América en el Clásico Joven.

El conjunto mexicano llega además como campeón del Clausura 2026 y del Campeón de Campeones, antecedentes que le permitieron acceder a esta definición.

Inter Miami, por su parte, contará con figuras como Rodrigo De Paul, Casemiro, Luis Suárez y Germán Berterame para acompañar a Messi en un partido que puede entregarle al club otro título desde la llegada del capitán argentino.

Hora y dónde ver la final

Inter Miami y Cruz Azul jugarán este miércoles 16 de septiembre desde las 21 de Argentina en el Nu Stadium de Miami.

La transmisión estará disponible a nivel mundial a través de Apple TV. En Argentina, el encuentro podrá seguirse mediante la plataforma de streaming, que tendrá la cobertura exclusiva del partido.

La final abrirá además una nueva etapa para Las Garzas. Con González debutando en el banco y Messi nuevamente como principal referencia dentro de la cancha, Inter Miami buscará transformar una noche de cambio de entrenador en otra celebración.