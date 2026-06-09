Lionel Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi ante a Islandia en el partido amistoso que jugará en Alabama previo al inicio del Mundial.

El entrenador argentino señaló "Messi jugará ante Islandia" pero dejo la incognita si será titular o suplente "no sé cuantos minutos, tengo que hablar con el para evitar riesgos" y agregó "quiero que Lionel, ojalá este bien" además destacó "el rol de Lionel en el Mundial es importantísimo".

También aseguró "la idea es que para el miércoles tengamos el reemplazante de Leonardo Balerdi". Scaloni, no evitó hablar sobre los jugadores tocados que preocupan en la previa del Mundial enfatizó sobre todo al arquero "el viernes será un día clave por el dedo del Emiliano "Dibu" Martínez".

Por el resto de los jugadores, señalo "la mayoría tienen el alta, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están disponibles; mientras que la molestia de Julián Álvarez se está yendo poco a poco".

Agregó, "estamos tranquilos" porque "los jugadores" no le van a poder "mentir con su estado físico" al momento de exigirles el 100% para tomar decisiones.

Finalmente, el técnico argentino mostró su preocupación "quiero que terminen los amistosos para poder preparar el partido debut ante Argelia" y confirmó que cambiará el once ante Islandia con respecto al de Honduras.

