Messi le pagó entradas a cientos de personas para que vieran el Mundial

Durante la última competencia internacional, Lionel Messi mantuvo un perfil bajo respecto a sus acciones fuera del campo de juego. En el programa radial El Observador, la conductora Yanina Latorre brindó precisiones sobre la asistencia que el futbolista otorgó de manera reservada a diversas personas.

Según explicó la comunicadora, el jugador actuó con absoluta discreción durante toda la duración del torneo. Latorre reveló que "Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a los partidos".

Uno de los casos que tomó trascendencia pública involucró a los allegados de Vozinha, el arquero de la selección de Cabo Verde. El capitán de la Selección nacional se encargó personalmente de invitarlos para que pudieran vivir la experiencia de la cita mundialista.

Respecto a esta y otras colaboraciones similares, la conductora aseguró que "Sí, los invitó y lo pagó. Hizo mucho, ayudó mucho. Mucha gente le pidió entradas y él compró un montón. Trató de ser justo y de ayudar a todo el mundo".

Estas informaciones se conocen mientras el deportista se encuentra en la ciudad de Rosario. Tras finalizar su participación en el certamen, el jugador se trasladó a la zona de Funes para comenzar su periodo de descanso. Allí permanece actualmente junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, luego de haber facilitado el acceso a los encuentros a numerosas personas que soñaban con estar presentes en el estadio.