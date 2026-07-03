Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección Argentina. En el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el capitán anotó su gol número 124 con la Albiceleste y alcanzó además los 20 tantos en Copas del Mundo.

El registro consolida una trayectoria que comenzó en marzo de 2006, cuando convirtió su primer gol en un amistoso ante Croacia. Veinte años después, el delantero rosarino mantiene su vigencia en el máximo nivel internacional y continúa ampliando una marca que ya es récord absoluto con la camiseta argentina.

A lo largo de su carrera en la Selección, Messi marcó en amistosos, Eliminatorias, Copas América y Mundiales, con una distribución que refleja su presencia constante en cada competencia oficial. Entre sus hitos más destacados se encuentran sus actuaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de su participación en el actual Mundial 2026.

En Mundiales, el capitán argentino alcanzó los 20 goles, superando registros históricos y consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo. Su evolución lo llevó a ser protagonista en cada edición en la que participó, desde su debut en Alemania 2006 hasta su sexto Mundial, una marca inédita.

Uno por uno: el repaso completo de los goles de Messi

1. vs Croacia (2006, amistoso)

Primer gol de Messi con la Selección Mayor. Fue un zurdazo desde afuera del área en su sexto partido, aunque Argentina perdió 3-2.

2. vs Serbia y Montenegro (2006, Mundial)

Debut mundialista con gol incluido. Entró y en pocos minutos marcó el 6-0 en una goleada histórica.

3-4. vs Argelia (2007, amistoso)

Primer doblete. Uno de penal y otro tras jugada colectiva en el Camp Nou.

5. vs Perú (2007, Copa América)

Gol en cuartos tras asistencia de Riquelme en una goleada argentina.

6. vs México (2007, Copa América)

Gol picando la pelota por encima del arquero, uno de los más recordados.

7. vs Venezuela (2007, Eliminatorias)

Zurdazo desde la medialuna para cerrar el partido.

8. vs Colombia (2007, Eliminatorias)

Gol tras una gran jugada individual en Bogotá.

9. vs México (2008, amistoso)

Gol en goleada en Estados Unidos junto al “Kun” Agüero.

10. vs Uruguay (2008)

De cabeza tras asistencia de Riquelme en el Monumental.

11. vs Francia (2009)

Gol en velocidad para sellar un triunfo en Marsella.

12. vs Venezuela (2009)

Primer gol con la N°10: definición de zurda en goleada.

13. vs España (2009)

Penal convertido en derrota en Madrid.

14. vs España (2010)

Gol picándola al arquero en amistoso en Buenos Aires.

15. vs Brasil (2010)

Gol agónico tras una gran jugada individual en Qatar.

16. vs Portugal (2011)

Penal decisivo ante Cristiano Ronaldo.

17. vs Albania (2011)

Gol en amistoso previo a Copa América.

18. vs Chile (2011)

Primer gol como capitán en Eliminatorias.

19. vs Colombia (2011)

Gol clave en Barranquilla tras rebote.

20-22. vs Suiza (2012)

Primer hat-trick: zurda, definición sutil y penal.

23. vs Ecuador (2012)

Gol tras pared con Higuaín; anunció que sería padre.

24-26. vs Brasil (2012)

Hat-trick en clásico con gol final al ángulo.

27. vs Alemania (2012)

Gol tras fallar un penal previamente.

28. vs Paraguay (2012)

Gol de tiro libre que pegó en el palo y entró.

29-30. vs Uruguay (2012)

Gol de rebote y tiro libre por abajo de la barrera.

31. vs Chile (2012)

Definición tras gambeta corta y zurdazo.

32. vs Venezuela (2013)

Gol de penal en el Monumental.

33-35. vs Guatemala (2013)

Hat-trick con remates de media distancia y penales.

36-37. vs Paraguay (2013)

Doblete de penal que aseguró clasificación al Mundial.

38. vs Eslovenia (2014)

Gol en despedida antes del Mundial.

39-40. vs Irán (2014, Mundial)

Golazo en el final del partido y otro desde afuera del área.

41-42. vs Nigeria (2014)

Doblete en fase de grupos.

43-44. vs Hong Kong (2014)

Entró y marcó dos goles en amistoso.

45. vs Croacia (2014)

Gol de penal en amistoso.

46. vs Paraguay (2015)

Penal en Copa América.

47-48. vs Bolivia (2015)

Doblete en amistoso en Estados Unidos.

49. vs México (2015)

Gol de último minuto para empatar.

50. vs Bolivia (2016)

Penal en Eliminatorias.

51-53. vs Panamá (2016)

Hat-trick en Copa América Centenario.

54. vs Venezuela (2016)

Gol en cuartos de final.

55. vs Estados Unidos (2016)

Gol de tiro libre histórico.

56. vs Uruguay (2016)

Gol decisivo en Eliminatorias.

57. vs Colombia (2016)

Tiro libre clave en San Juan.

58. vs Chile (2017)

Penal convertido.

59-61. vs Ecuador (2017)

Hat-trick que clasificó a Argentina al Mundial.

62-64. vs Haití (2018)

Hat-trick en despedida antes de Rusia.

65. vs Nigeria (2018)

Gol en Mundial de Rusia.

66-67. vs Nicaragua (2019)

Doblete en amistoso en San Juan.

68. vs Paraguay (2019)

Penal en Copa América.

69. vs Brasil (2019)

Gol tras rebote de penal.

70. vs Uruguay (2019)

Penal en amistoso.

71. vs Ecuador (2020)

Gol de penal en Eliminatorias.

72-73. vs Chile (2021)

Penal y tiro libre en Copa América.

74-76. vs Bolivia (2021)

Hat-trick en goleada en Buenos Aires.

77. vs Uruguay (2021)

Gol tras centro.

78. vs Venezuela (2022)

Gol en Eliminatorias.

79-83. vs Estonia (2022)

Cinco goles en amistoso histórico.

84-85. vs Honduras (2022)

Dos goles, uno de lujo por arriba del arquero.

86-87. vs Jamaica (2022)

Gol y tiro libre entrando desde el banco.

88. vs Emiratos Árabes (2022)

Gol tras jugada colectiva con Di María.

89. vs Arabia Saudita (2022)

Gol de penal en Mundial de Qatar.

90. vs México (2022)

Gol clave desde afuera del área.

91. vs Australia (2022)

Gol en octavos de final.

92. vs Países Bajos (2022)

Gol de penal en cuartos.

93. vs Croacia (2022)

Gol en semifinal.

94. vs Francia (2022)

Gol en la final del Mundial.

95. vs Panamá (2023)

Tiro libre al ángulo en festejo post Mundial.

96-98. vs Curazao (2023)

Hat-trick en fiesta en Santiago del Estero.

99. vs Australia (2023)

Gol a los 79 segundos en amistoso.

100. vs Ecuador (2023)

Gol de tiro libre en Eliminatorias.

101-102. vs Perú (2023)

Doblete en Eliminatorias.

103-105. vs Guatemala (2023)

Hat-trick en amistoso.

106. vs Canadá (2024)

Gol en Copa América.

107-109. vs Bolivia (2024)

Hat-trick en Eliminatorias.

110-112. vs Venezuela (2024)

Doblete y definición con asistencia de Almada.

113. vs Angola (2025)

Gol tras asistencia de Lautaro.

114. vs Zambia (2025)

Gol tras pared con Mac Allister.

115. vs Islandia (2026)

Gol de penal en amistoso.

116-118. vs Argelia (2026)

Tres goles en inicio del Mundial.

119-120. vs Austria (2026)

Doblete: uno tras asistencia de Almada y otro en contraataque.

121. vs Jordania (2026)

Gol de tiro libre.

122-124. vs Cabo Verde (2026)

Gol de control orientado y definición potente para cerrar el histórico 124.