Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre y alcanzó una nueva marca histórica en su carrera. El argentino convirtió para Inter Miami en el empate 2-2 ante San Diego FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer, y llegó a los 75 goles de pelota parada. Con esa cifra, quedó segundo en la tabla histórica de máximos goleadores mediante esta vía y a tres tantos del récord.

Messi apareció a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami perdía 1-0. El capitán se hizo cargo de un tiro libre desde el sector derecho, buscó el centro y la pelota terminó ingresando directamente al arco sin que ningún jugador pudiera desviarla. El arquero visitante no consiguió despejarla y el argentino consiguió el empate.

A tres goles de la cima

El tanto le permitió a Messi superar al brasileño Jair Rosa Pinto y ubicarse en el segundo lugar histórico entre los futbolistas con más goles de tiro libre. Por delante quedó otro brasileño, Marcelinho Carioca, que acumula 78 tantos por esta vía.

De esta manera, Messi necesita tres goles de tiro libre para alcanzar esa marca y cuatro para quedar como único líder de la clasificación.

El rosarino había alcanzado los 74 goles de tiro libre a fines de agosto, cuando convirtió dos veces de pelota parada en la goleada de Inter Miami por 7-1 frente a Montreal. En aquella oportunidad había superado a Juninho Pernambucano, con 72, y Roberto Dinamite, con 73.

Inter Miami no pudo sostener la ventaja

Más allá del récord individual de Messi, Inter Miami no pudo quedarse con los tres puntos. San Diego FC comenzó arriba con un gol de Anders Dreyer a los 12 minutos, pero el argentino igualó poco después.

En el segundo tiempo, Luis Suárez puso al conjunto de Miami nuevamente en ventaja. El uruguayo recibió una asistencia de Rodrigo De Paul y definió de media vuelta para marcar el 2-1.

Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para el final, Dreyer volvió a aparecer y convirtió el 2-2 definitivo. El danés completó así su doblete y evitó que Inter Miami se quedara con la victoria.

Messi disputó los 90 minutos y tuvo otras oportunidades para marcar. Con el empate, Inter Miami sumó otro partido sin poder conseguir el triunfo y ahora se prepara para visitar a Columbus Crew el domingo 27 de septiembre, antes del próximo compromiso del argentino con la Selección.