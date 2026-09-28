Lionel Messi volvió a demostrar su especialidad con la pelota parada y quedó cada vez más cerca de alcanzar un récord histórico. El capitán de Inter Miami convirtió de tiro libre ante Columbus Crew y llegó a los 76 goles por esa vía en su carrera profesional.

El argentino marcó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami perdía 1-0 por un penal convertido por Josef Martínez. Desde una posición muy cerrada, prácticamente a la altura del córner, Messi sacó un zurdazo que pasó por encima del arquero Patrick Schulte y se metió contra el segundo palo para establecer el empate.

Aunque Inter Miami terminó perdiendo 2-1 por un gol agónico de Jamal Thiaré, el tanto de Messi le permitió avanzar otro lugar en una clasificación histórica de especialistas en tiros libres.

A dos goles del récord

Con su conquista ante Columbus, Messi alcanzó los 76 goles de tiro libre y quedó segundo en soledad en el ranking histórico. El brasileño Jair Rosa Pinto había quedado detrás del argentino luego de que Leo lo superara con sus últimas conquistas.

Ahora, el único futbolista que tiene más goles de tiro libre que Messi es Marcelinho Carioca, quien suma 78.

De esta manera, al rosarino le faltan dos goles para igualar el récord histórico y tres para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos por esta vía.

Así está el ranking histórico

La clasificación de los principales goleadores de tiro libre quedó encabezada por Marcelinho Carioca, seguido por Messi. Más atrás aparecen otros históricos especialistas de la pelota parada.

Marcelinho Carioca: 78 goles Lionel Messi: 76 Jair Rosa Pinto: 74 Roberto Dinamite: 73 Juninho Pernambucano: 72

El registro considera goles de tiro libre directo y se basa en reconstrucciones estadísticas históricas, por lo que puede estar sujeto a modificaciones a partir de nuevas investigaciones.

Una racha que acercó a Messi a la cima

El avance de Messi en esta clasificación se produjo a partir de una serie de goles de pelota parada durante 2026. Marcó ante New York City, Jordania durante el Mundial, San Diego y ahora Columbus, además de los dos tantos que había convertido frente a Montréal.

Justamente, en agosto había conseguido un registro particular al marcar dos tiros libres en un mismo partido ante Montréal. Aquella actuación le permitió llegar a 74 y alcanzar entonces a Jair Rosa Pinto.

Un gol más para su historia en Estados Unidos

El tiro libre ante Columbus también significó el gol número 101 de Messi desde su llegada al fútbol estadounidense, de acuerdo con los registros difundidos después del encuentro.

El tanto tuvo además un valor especial porque fue el último partido del rosarino con Inter Miami antes de incorporarse nuevamente a la Selección argentina para la fecha de amistosos.

Messi, de 39 años, tendrá ahora por delante un nuevo desafío con la Albiceleste antes de regresar a Estados Unidos. Mientras tanto, el récord de Marcelinho Carioca quedó a solo dos goles de distancia.