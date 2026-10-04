Lionel Messi llegó este domingo 4 de octubre al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, para comenzar a preparar su último partido con la Selección Argentina. El capitán fue recibido en medio de un clima de emoción y se incorporó al plantel que dirige Lionel Scaloni de cara al amistoso frente a Benín, previsto para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

El rosarino había arribado al país el viernes por la mañana junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos y su madre, Celia. Durante los primeros días permaneció en su residencia de Funes, en Rosario, antes de trasladarse a Buenos Aires para sumarse a la concentración del seleccionado nacional.

A través de sus redes sociales, la AFA compartió las primeras imágenes de Messi en el predio que lleva su nombre. En las fotografías se lo pudo ver descendiendo de una camioneta negra y compartiendo momentos con Giovani Lo Celso y el presidente de la entidad, Claudio Tapia. "¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total", fue el mensaje que acompañó las postales.

Como parte de las actividades previstas, el futbolista participará este domingo de su penúltimo entrenamiento con la Selección Argentina. Por la noche, el plantel compartirá un asado especial, mientras que el lunes se desarrollará la última práctica antes del encuentro que marcará el cierre de su trayectoria internacional.

La concentración también contempla la presencia de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso. Por su parte, Leandro Paredes se sumará a la cena con sus compañeros, aunque no podrá disputar el partido debido a la suspensión que recibió tras la final del Mundial 2026.

Una despedida histórica en el Monumental

El martes 6 de octubre, desde las 20, Messi disputará su partido número 208 con la camiseta de la Selección Argentina. El encuentro frente a Benín se jugará en el Monumental, donde las entradas ya están agotadas y se espera una noche cargada de emociones.

Para la ocasión, el seleccionado utilizará una indumentaria especial, con detalles inspirados en la bandera argentina, el Sol de Mayo y ramas de laureles alrededor del número 10, en homenaje a su capitán.

La despedida pondrá fin a una trayectoria que incluye la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América, la Finalissima, el Mundial Sub 20 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, el rosarino integró los equipos que alcanzaron el subcampeonato en los mundiales de Brasil 2014 y 2026.

El conjunto de Lionel Scaloni llegará al compromiso después de vencer por 4-0 a Bolivia en Córdoba y golear por 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Messi, quien se prepara para despedirse de la camiseta albiceleste ante miles de hinchas.