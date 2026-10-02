Lionel Messi ya está en la Argentina. El capitán de la Selección arribó este viernes por la mañana al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Ciro y Mateo; y su mamá, Celia Cuccittini.

El regreso del rosarino se produjo antes de lo previsto. En los últimos días se había informado que Messi llegaría el domingo, después del partido de la Selección frente a Burkina Faso. Sin embargo, finalmente aterrizó este viernes y sorprendió con su llegada anticipada.

Después del viaje, el futbolista descansará unas horas en su casa de la localidad de Funes antes de trasladarse al predio de Ezeiza para sumarse al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

La cuenta regresiva para su último partido

Messi se prepara para disputar el que será su último partido con la camiseta de la Selección argentina. El encuentro está programado para el martes 6 de octubre, desde las 20, frente a Benín, en el estadio Monumental.

El partido cerrará la actual fecha FIFA y tendrá un significado especial para el capitán, que volverá a ponerse la camiseta albiceleste ante el público argentino.

Las localidades para el encuentro ya se encuentran agotadas. Además, está previsto que del homenaje participen los integrantes del actual plantel y varios de los futbolistas que fueron campeones del mundo en Qatar 2022.

Tendrá poco tiempo con el plantel

El regreso anticipado no significa que Messi vaya a incorporarse inmediatamente a los entrenamientos. La planificación indica que primero descansará en Rosario y luego se sumará a la concentración en Ezeiza después del segundo compromiso de esta fecha FIFA.

La Selección enfrentará este sábado 3 de octubre a Burkina Faso, también en el Monumental. Messi tendrá entonces apenas un entrenamiento junto al grupo antes de salir nuevamente a la cancha el martes.

La despedida llegará después de una carrera de más de dos décadas con la camiseta argentina, marcada por los títulos de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

El 10 ya está en casa. Ahora comienza la cuenta regresiva para su último baile con la Selección.