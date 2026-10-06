La Selección argentina ya está en el estadio Monumental para enfrentar a Benín desde las 20, en una noche que marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado. El plantel arribó a Núñez en medio de un fuerte operativo y de una multitud que esperó en las inmediaciones para acompañar el ingreso de los futbolistas.

El primero en bajar del micro fue Lionel Scaloni, seguido por Claudio Tapia y el resto de los integrantes de la delegación. Messi fue el último en descender: lo hizo sonriente y saludando, mientras los hinchas aguardaban detrás del operativo de seguridad.

El micro que trasladó al plantel fue acompañado por una caravana durante el recorrido hacia el Monumental. La escena formó parte de una previa que comenzó varias horas antes y que estuvo marcada por banderas, camisetas y mensajes dedicados al capitán.

Una despedida con el estadio como escenario

El Monumental tendrá sus tribunas colmadas para el último partido de Messi con la camiseta argentina. Las entradas se agotaron y la organización preparó una programación especial que comenzó antes del encuentro con distintos espectáculos musicales.

Mientras el plantel llegaba al estadio, la fiesta ya había comenzado dentro de la cancha. Un Poco de Ruido abrió los shows y Sebastián Mendoza continuó con la música, mientras los hinchas ocupaban progresivamente las tribunas.

Messi afrontará ante Benín su partido número 208 con la Selección argentina, después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. El rosarino llega a esta última presentación como máximo goleador histórico del equipo, con 125 tantos.

El último ingreso de Messi como jugador de Argentina

La noche tendrá además una camiseta especialmente diseñada para la despedida, homenajes durante el encuentro y diferentes espectáculos después del pitazo final. La jornada continuará con música, drones y otras intervenciones preparadas para acompañar el cierre de la etapa del capitán.

Antes de salir al campo, Messi ya dejó un mensaje que anticipó el tono de la noche: “Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”. Ahora, con el Monumental esperándolo, llegó el momento de su última función con Argentina.