Lionel Messi volvió a escribir una página inédita en la historia de las Copas del Mundo. El capitán de la selección argentina estableció un nuevo récord absoluto al registrar la mayor brecha de tiempo entre el primer y el último gol anotado por un futbolista en la historia de los Mundiales. El tiempo transcurrido es de exactamente 20 años.

La marca se completó este 16 de junio de 2026. Messi marcó frente a Argelia en la cita mundialista actual. Esto ocurrió exactamente dos décadas después de haber convertido su primer tanto en el torneo el 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro durante el certamen de Alemania. En un entorno donde figuras como Cafú aseguran que "el jogo bonito ya no existe", el rosarino demuestra que su capacidad goleadora permanece vigente a pesar del paso del tiempo.

De acuerdo con los datos del estadístico español MisterChip, ningún otro jugador había alcanzado una diferencia tan amplia entre su primer y último gol en la máxima competencia del fútbol internacional. El récord anterior pertenecía a varios referentes históricos del deporte, pero todos quedaron muy por detrás de la nueva marca del astro argentino.

En la clasificación histórica, Messi lidera con 20 años y 0 días entre 2006 y 2026. Lo siguen Miroslav Klose de Alemania con 12 años y 40 días, Michael Laudrup de Dinamarca con 12 años y 19 días, Uwe Seeler de Alemania con nueve días de diferencia, Diego Maradona de Argentina con seis días y Pelé de Brasil con cinco días.

La magnitud del logro resalta la extraordinaria longevidad deportiva de Messi. El futbolista ha mantenido un nivel competitivo de élite a lo largo de cinco Copas del Mundo y dos décadas de carrera internacional. A sus 39 años, el campeón del mundo continúa ampliando una colección de registros e iguala a Cristiano Ronaldo en participaciones.

En la alta competencia, la exigencia es total, tal como recordó Iker Pozo sobre una advertencia recibida en su carrera cuando "Guardiola me dijo: 'Si no te pones a este nivel, acabas en Segunda'". Con este nuevo hito, Messi no solo supera a leyendas como Maradona y Pelé, sino que establece una marca que podría permanecer vigente durante muchos años.