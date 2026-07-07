Messi marcó ante Egipto y llegó a 21 goles en la historia de los Mundiales

Lionel Messi volvió a dejar su sello en la historia grande del fútbol. El capitán de la Selección Argentina convirtió el segundo gol ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y alcanzó los 21 goles en la historia de las Copas del Mundo, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico del torneo.

El rosarino apareció en un momento clave del partido. Argentina perdía ante el conjunto africano y necesitaba una reacción para mantenerse con vida en la competencia. Tras haber fallado un penal en el primer tiempo, Messi tuvo su revancha y convirtió para devolverle la ilusión al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi, en la cima de los goleadores mundialistas

Con este nuevo tanto, el capitán argentino amplió su ventaja en la tabla histórica de goleadores de los Mundiales. Messi suma ahora 21 goles, superando a otras grandes figuras que marcaron una época en la máxima competencia internacional.

El segundo lugar pertenece al francés Kylian Mbappé, quien acumula 19 goles en Copas del Mundo, mientras que completa el podio el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

Más atrás aparecen históricos como el brasileño Ronaldo, con 15 goles; Gerd Müller, con 14; y Harry Kane, con 13.

Una marca que sigue creciendo

La carrera mundialista de Messi continúa sumando capítulos inolvidables. Desde su debut en la Copa del Mundo de Alemania 2006 hasta esta edición de 2026, el delantero argentino fue protagonista en cada torneo y se convirtió en uno de los grandes símbolos de la historia del certamen.

Su gol frente a Egipto no solo tuvo un valor deportivo para la Selección Argentina, sino que también significó una nueva marca personal para un futbolista que sigue rompiendo récords.