Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina ingresó en el segundo tiempo del partido frente a Jordania y selló la goleada con un espectacular tiro libre que significó el 3-0 en Dallas, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El zurdazo del rosarino dejó sin respuestas al arquero jordano y desató la ovación de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio. Con su habitual precisión, Messi colocó la pelota junto al palo y volvió a demostrar por qué es uno de los mejores ejecutores de pelota parada del mundo.

Más allá de asegurar la victoria de la Scaloneta, el tanto tuvo un enorme valor estadístico. Con esta conquista, el capitán alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, ampliando su registro como el máximo goleador histórico de los Mundiales y consolidando una marca que lo sigue colocando en lo más alto del fútbol internacional.

Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes debido a la rotación dispuesta por Lionel Scaloni, quien decidió preservar a varias de las figuras luego de asegurar el primer puesto del Grupo J. Sin embargo, cuando ingresó al campo de juego volvió a dejar su sello con una definición de altísima calidad.

El gol también confirmó el gran presente del rosarino en esta Copa del Mundo. Tras convertir cinco tantos en los dos primeros encuentros de la fase de grupos, volvió a hacerse presente en la red para liderar a una Argentina que llega en gran forma a la fase eliminatoria.

La Selección cerró una primera ronda ideal, con puntaje perfecto y un funcionamiento convincente. Ahora el foco estará puesto en el duelo de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, donde el conjunto albiceleste buscará seguir avanzando en su defensa del título.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa ampliando una carrera repleta de récords. Con cada partido, el capitán argentino suma nuevas marcas que alimentan su legado y lo mantienen como uno de los grandes protagonistas de la historia de los Mundiales.