Con las semifinales definidas, la carrera por el Balón de Oro del Mundial 2026 quedó reducida a un grupo de grandes figuras. La FIFA entregará el premio al mejor jugador del torneo y, por rendimiento, cuatro futbolistas aparecen como los principales candidatos: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham.

La instancia decisiva del certamen dejó afuera a varios nombres que también habían comenzado la competencia como posibles aspirantes. Uno de ellos fue Erling Haaland, quien lideró a Noruega con siete goles y alcanzó los cuartos de final antes de quedar eliminado frente a Inglaterra.

Entre los jugadores que siguen en carrera, Messi y Mbappé son quienes encabezan la lista estadística. Ambos suman ocho goles en el torneo y mantienen una disputa que volvió a repetirse en el escenario mundial después de la final de Qatar 2022.

Messi, el líder de Argentina

El capitán de la Selección Argentina atraviesa otro Mundial histórico. A sus 39 años, acumula ocho goles, dos asistencias y se ubica como uno de los futbolistas con mayor influencia ofensiva del torneo.

Además, lidera las estadísticas de ocasiones generadas con 22 y suma siete chances claras creadas. También aparece entre los jugadores con más gambetas completadas, con 15.

Su rendimiento fue clave para que Argentina vuelva a estar entre los cuatro mejores del mundo y lo mantiene como uno de los grandes favoritos al premio.

Mbappé, la amenaza francesa

El delantero del Real Madrid es el principal competidor de Messi. Al igual que el argentino, tiene ocho goles y dos asistencias, además de haber sido una de las armas más determinantes de Francia.

Su velocidad, capacidad para atacar espacios y resolución en los metros finales lo transformaron en una de las figuras del campeonato. A sus 27 años, atraviesa una etapa de máximo rendimiento y busca repetir el reconocimiento individual que consiguió en Qatar 2022.

Kane y Bellingham, las cartas de Inglaterra

Inglaterra tiene dos jugadores entre los principales candidatos. Harry Kane acumula seis goles y fue una pieza fundamental para que su selección llegue a semifinales.

El delantero viene de una temporada destacada con el Bayern Munich y además aportó una asistencia para Jude Bellingham durante el Mundial. Su liderazgo como capitán también es uno de los puntos que destacan en la campaña inglesa.

Por su parte, Bellingham se convirtió en una de las grandes apariciones del torneo. Con seis goles y una asistencia, el mediocampista fue creciendo partido a partido y tuvo una actuación determinante en las últimas rondas.

A sus 23 años, se destacó por su despliegue, recuperación, llegada al área y aparición en momentos importantes.

Los otros nombres que todavía sueñan

Más atrás aparecen otros futbolistas que todavía pueden meterse en la discusión. Ousmane Dembélé suma cinco goles y dos asistencias, aunque necesitará una actuación sobresaliente en los últimos partidos para entrar en la pelea.

También aparece Rodri como una alternativa. El español no tiene números ofensivos como los otros candidatos, pero es una pieza clave del funcionamiento de su selección y uno de los jugadores con mayor precisión de pase del Mundial.

Con dos partidos por jugar, el Balón de Oro del Mundial todavía está abierto, aunque Messi, Mbappé, Kane y Bellingham parten con ventaja.