Lionel Messi no pudo contener la emoción durante el himno argentino, en uno de los momentos más conmovedores de la previa de su último partido con la Selección. El capitán permaneció junto a sus compañeros mientras Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, interpretaba la canción patria en el estadio Monumental.

La ceremonia estuvo acompañada por una escena cargada de simbolismo: Santana ingresó al campo de juego con la histórica bandera que los jugadores argentinos habían mostrado durante el Mundial 2026, con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

La emoción de Messi en el Monumental

Cuando comenzó a sonar el himno, la emoción también alcanzó a Lionel Scaloni. El entrenador dejó caer una lágrima sobre su rostro mientras seguía la ceremonia junto al plantel.

Al finalizar la interpretación, Messi tampoco pudo contenerse. La imagen del capitán emocionado reflejó el significado de una noche que marca el cierre de su ciclo con la camiseta argentina ante el público del país.

Desde las tribunas, los hinchas acompañaron el momento con cánticos y, una vez terminado el himno, comenzaron a entonar “El que no salta es un inglés”.

Un himno con la bandera de Malvinas

La presencia de Fabio Santana agregó otro componente especial a la despedida. El excombatiente de la guerra de 1982 había sido protagonista de una de las imágenes más recordadas del recorrido de la Selección durante el Mundial 2026.

La bandera que llevó al Monumental había sido exhibida por los futbolistas después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. En aquella oportunidad, Argentina se impuso 2-1 y avanzó a la final.

Esta vez, el mismo símbolo apareció en la cancha de River antes del último partido de Messi con la Selección. La ceremonia combinó así el homenaje al capitán argentino con uno de los mensajes históricos que acompañan al seleccionado.

El último partido de Messi

La emoción del himno fue apenas el comienzo de una noche preparada para despedir al futbolista que durante más de dos décadas vistió la camiseta albiceleste.

Con el Monumental como escenario, Messi afrontó ante Benín su último encuentro con Argentina. El capitán llegó a esta jornada después de conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.