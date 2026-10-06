Messi obligó a Tini Stoessel y De Paul a cambiar la fecha de su casamiento

Este lunes se revelaron datos exclusivos sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul programada para el 19 de diciembre. El conductor Angel de Brito dio a conocer que la fecha original sufrio una modificacion directa por la intervencion de Lionel Messi, quien no podia asistir el fin de semana posterior por compromisos familiares.

Segun explico el periodista, el astro futbolistico pidio mover la celebracion una semana antes porque originalmente coincidía con la fiesta de su propia hermana. El presentador de television aseguro que "Messi influyo en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana despues" y agrego que "entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini".

A la par de esta decision, trascendio que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera junto a Fran Stoessel no formaran parte de la lista de asistentes al evento. Los familiares de la cantante prefirieron concretar un viaje al exterior el 15 de diciembre para alejarse de la exposicion mediatica, teniendo como destino planificado la ciudad de Japon.

A pesar de llevar 5 anos separados, los progenitores de la artista mantienen un vinculo cordial y decidieron hacer esta travesia grupal para evitar estar presentes en la jornada del casamiento. Por su parte, la fecha de la hermana del capitan argentino se postergo para el proximo ano a raiz del luto familiar reciente.