Lionel Messi protagonizó un momento especial con Boca Juniors durante la Messi Cup, el torneo juvenil que se disputa en Miami. Blas Armando Giunta, histórico exjugador del Xeneize y actual entrenador del equipo Sub-16, le entregó al capitán de la Selección Argentina dos camisetas del club y reveló un detalle inesperado: el rosarino manifestó su preferencia por la tradicional azul y amarilla.

La escena ocurrió durante la participación de Boca en la competencia internacional que reúne a equipos juveniles de distintos países. Giunta aprovechó la oportunidad para acercarse al campeón del mundo y entregarle un presente enviado por Juan Román Riquelme, presidente del club.

"Le dije que le había traído algo de parte de Román y de toda la banda de Boca, y se la di y se puso recontento", contó el entrenador durante una entrevista con TyC Sports.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Messi cuando recibió una de las camisetas alternativas del Xeneize. Según relató Giunta, el futbolista le pidió que también le entregara el modelo tradicional, con los colores históricos de la institución.

"Se la guardó, me dijo: 'Dame mejor la azul y amarilla'", recordó el exmediocampista.

El entrenador explicó que inicialmente le había entregado una camiseta alternativa con rayas, pero Messi manifestó que prefería la clásica azul y oro. "Me dijo que quería la azul y amarilla, que a él le gusta más la azul y amarilla", agregó Giunta.

Finalmente, el capitán argentino se quedó con ambas camisetas y posó junto al entrenador de Boca para una fotografía que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

La imagen tuvo una fuerte repercusión entre los hinchas del Xeneize, especialmente por el vínculo histórico de Messi con Newell's Old Boys, club del que es reconocido simpatizante y donde comenzó su formación futbolística.

Boca se destaca en la Messi Cup de Miami

Mientras el encuentro entre Messi y Giunta captaba la atención de los simpatizantes, los juveniles de Boca continuaron con su participación en el torneo internacional.

El conjunto dirigido por Giunta comenzó la competencia con una victoria por 3 a 0 frente al Manchester City y posteriormente derrotó por 3 a 1 a la Unió Esportiva Cornellá, institución española de la que Messi es accionista.

Con estos resultados, el Xeneize consiguió dos triunfos consecutivos y aseguró su clasificación a la Copa de Oro antes de disputar el último encuentro de la fase de grupos frente a Flamengo.

La competencia también cuenta con la presencia de River Plate y Newell's Old Boys, los otros dos representantes argentinos.

Por su parte, River empató sin goles frente al Chelsea en su debut y posteriormente superó por 2 a 0 al Ajax, mientras que Newell's comenzó su participación con una victoria ante Arsenal.

Más allá de los resultados deportivos, la Messi Cup permitió que varios juveniles argentinos compartieran momentos con el capitán de la Selección Argentina, quien asistió a los encuentros y participó de distintas actividades.

En el caso de Boca, la fotografía de Messi con la camiseta azul y amarilla y su pedido especial a Giunta se convirtieron en uno de los episodios más comentados de la participación del club en Miami.