Lionel Messi sorprendió en las redes sociales al mostrarse junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con la camiseta del Cornellà, el club español que compró hace pocos meses y que se prepara para comenzar una nueva temporada.

La imagen fue difundida por la propia institución catalana y muestra al capitán de la Selección Argentina y a sus hijos luciendo la camiseta verde del equipo. Messi, además, apareció con el número 10 en la espalda.

“Leo Messi y su familia ya están preparados para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo de verde como Leo y con ganas de arrancar nuestro gran reto”, publicó el club junto a las imágenes.

El astro argentino se convirtió en propietario del Cornellà en abril de este año, en una operación que marcó el comienzo de una nueva etapa para la institución. El proyecto apunta a impulsar el crecimiento deportivo e institucional del equipo y potenciar el desarrollo de talentos.

Ahora, el conjunto catalán se prepara para afrontar oficialmente la temporada. Su debut será el domingo 6 de septiembre frente al Atlètic Lleida por la primera jornada de la quinta categoría del fútbol español.

La aparición de Messi con los colores del Cornellà se produjo además después de una actuación brillante con Inter Miami. El rosarino convirtió cuatro goles en la goleada 7-1 ante CF Montréal por la MLS, dos de ellos de tiro libre.

El Cornellà no es el único proyecto futbolístico en el que Messi incursionó fuera de las canchas. El campeón del mundo también tiene participación en Deportivo LSM, de Uruguay, y Leones FC, de Rosario.