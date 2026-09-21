Lionel Messi presentó este lunes la camiseta especial que utilizará en su partido despedida de la Selección Argentina. El capitán mostró el diseño a través de sus redes sociales y acompañó las imágenes con una frase cargada de emoción: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

La indumentaria será utilizada el próximo 6 de octubre, cuando la Selección Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental. El amistoso marcará la despedida de Messi con la Albiceleste y cerrará una trayectoria de más de dos décadas con el equipo nacional.

El diseño mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, pero incorpora características especiales para la ocasión. Presenta tres bastones verticales y una franja blanca en el centro, mientras que el nombre “Messi” y el histórico número 10 aparecen en dorado. En la espalda también sobresale un Sol de Mayo.

Una despedida rodeado de campeones del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino prepara un homenaje especial para la despedida del capitán. Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que fueron invitados los futbolistas campeones del Mundial de Qatar 2022 junto a sus familias para acompañar a Messi durante la jornada.

Entre las figuras que estarán presentes aparece Ángel Di María, quien ya confirmó que viajará a Buenos Aires para acompañar a su excompañero en el Monumental.

Antes de la despedida, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá otros dos amistosos. El 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en el Monumental. Tres días después llegará el encuentro ante Benín.

Además, este martes a las 18 comenzará la venta de entradas para los dos encuentros que se disputarán en el Monumental. Los precios informados van desde los $90.000 hasta los $480.000.