Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y, poco después, compartió un conmovedor video en sus redes sociales para acompañar la despedida de una etapa que comenzó hace más de 20 años.

El capitán argentino comunicó su decisión a través de una carta en la que explicó que había tomado la determinación después de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio ante España. Messi reveló que había escrito el mensaje dos días después de aquella derrota y que, tras la muerte de su padre Jorge, quedó todavía más convencido de la decisión.

A los 39 años, el futbolista puso así punto final a su recorrido con la camiseta argentina, después de haber disputado más de 200 partidos internacionales y de convertirse en el máximo referente de la Selección durante las últimas dos décadas.

El video que publicó después de anunciar su retiro funcionó como un repaso de su historia con la Albiceleste. Las imágenes recorrieron diferentes momentos de su carrera, desde sus primeros pasos hasta los grandes títulos conseguidos con la Selección mayor.

La publicación llegó apenas minutos después del comunicado y rápidamente generó una enorme repercusión entre los hinchas argentinos, que acompañaron el anuncio con mensajes de agradecimiento para el capitán.

La despedida llega después de una trayectoria que incluyó momentos muy difíciles y también una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.

Messi ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También disputó las finales de los Mundiales de Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de haber conseguido la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

Durante sus primeros años con la Selección mayor, Messi atravesó fuertes críticas y varias derrotas en finales. Sin embargo, con el tiempo consiguió revertir esa historia y terminó levantando los trofeos que durante años habían sido esquivos.

Su último partido con Argentina fue precisamente la final del Mundial 2026 ante España. La Albiceleste perdió 1-0 en el tiempo suplementario y Messi terminó el encuentro visiblemente emocionado.

Después de aquella final, el capitán comenzó a pensar seriamente en su futuro con la Selección. Según explicó en su despedida, la decisión ya estaba tomada desde el 21 de julio, aunque eligió esperar para comunicarla públicamente.

En su carta, Messi sostuvo que siempre dejó todo por la camiseta argentina y destacó que su ciclo estuvo atravesado tanto por los momentos de gloria como por las etapas más difíciles.

También reconoció que existe una nueva generación de futbolistas que merece tener su oportunidad dentro del seleccionado y planteó su salida como el cierre natural de una etapa.

El anuncio generó una inmediata reacción en el mundo del fútbol. Compañeros, excompañeros, dirigentes y miles de hinchas expresaron su reconocimiento hacia el futbolista que durante años llevó la camiseta argentina y la convirtió en protagonista de algunos de los momentos más importantes del deporte nacional.

El video compartido posteriormente reforzó el carácter emotivo de la despedida. Sin necesidad de nuevas palabras, las imágenes funcionaron como un repaso de una historia que comenzó en 2005 y que terminó con Messi convertido en campeón del mundo y máximo referente de la Selección.

Ahora, la camiseta argentina tendrá que comenzar una nueva etapa sin su capitán. Messi, en tanto, aseguró que seguirá alentando al equipo desde afuera y acompañando a las nuevas generaciones.

Después de 21 años de trayectoria internacional, el anuncio marca el cierre de una era. El video que publicó tras comunicar su decisión dejó en imágenes el recuerdo de todo lo que significó Messi para la Selección Argentina.