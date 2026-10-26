Lionel Messi terminó en el 5° puesto de la votación del Balón de Oro 2026 y volvió a instalarse entre los mejores futbolistas del mundo a los 39 años. Harry Kane fue elegido ganador por primera vez en su carrera y encabezó un podio que completaron Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Rodri ocupó el 4° lugar y dejó al capitán argentino inmediatamente detrás. Messi, que no estuvo presente en la ceremonia realizada en el London Palladium, llegó a la gala como uno de los principales candidatos después de otra temporada de enorme protagonismo.

El rosarino alcanzó 75 participaciones directas en goles entre Inter Miami y la Selección Argentina durante el período evaluado. Además, volvió a ser determinante en el Mundial 2026, donde la Albiceleste alcanzó la final.

Pese a no conseguir su 9° trofeo, Messi continúa como el máximo ganador de la historia del Balón de Oro con 8 conquistas.

Kane se quedó con el Balón de Oro por primera vez

El premio terminó en manos de Harry Kane después de una temporada extraordinaria con Bayern Múnich e Inglaterra.

El delantero convirtió 61 goles en 51 partidos con el conjunto alemán durante la campaña 2025-26 y fue una de las piezas fundamentales para los títulos conseguidos por Bayern.

También marcó 6 tantos durante el Mundial y acompañó a Inglaterra hasta las instancias decisivas del torneo.

Su consagración terminó además con una espera de 25 años para el fútbol inglés. Michael Owen había sido el último jugador de esa nacionalidad en quedarse con el premio, en 2001.

Messi volvió a meterse entre los cinco mejores

La presencia de Messi en el 5° lugar volvió a confirmar su vigencia en una votación dominada por figuras considerablemente más jóvenes.

Mbappé terminó 2°, Yamal fue 3° y Rodri ocupó la 4ª posición antes del argentino.

Para Messi significó además otra aparición entre los principales candidatos de un premio que comenzó a disputar hace más de dos décadas.

Sus 8 Balones de Oro, obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, continúan marcando una diferencia histórica respecto del resto de los ganadores.

Así quedó el top 5 del Balón de Oro 2026

Harry Kane Kylian Mbappé Lamine Yamal Rodri Lionel Messi

Kane se llevó la máxima distinción individual, pero la gala también dejó otra marca para Messi: con 39 años volvió a terminar entre los cinco mejores futbolistas del planeta.