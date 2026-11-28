El Inter Miami de Lionel Messi quedó eliminado de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) luego de perder 1-0 ante Columbus Crew en el segundo partido de la serie. El equipo estadounidense no pudo revertir la derrota por 3-0 sufrida en la ida y se despidió de la competencia en la primera ronda, por lo que no podrá defender el título conseguido en 2025.

El encuentro se disputó este viernes 27 de noviembre en el ScottsMiracle-Gro Field, en Ohio. Cuando parecía que el partido terminaría sin goles, el uruguayo Santiago Rodríguez apareció a los 92 minutos y marcó el tanto que selló la clasificación de Columbus.

Durante el partido, Messi tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador, pero no consiguió convertir. Incluso, en el segundo tiempo, un cabezazo de Casemiro tras un tiro libre ejecutado por el argentino terminó en gol, aunque fue anulado por posición adelantada.

Inter Miami también tuvo dificultades para encontrar espacios ante la defensa rival. Germán Berterame contó con una oportunidad clara sobre el cierre, pero su cabezazo se fue por encima del arco.

Con este resultado, Columbus Crew cerró la serie con dos victorias consecutivas y avanzó a las semifinales de la Conferencia Este. Por su parte, el equipo de Messi terminó su participación en los playoffs con un resultado global de 4-0.

El balance de Messi en la MLS

Pese a la eliminación, el argentino tuvo una destacada temporada individual. Messi consiguió su segunda Bota de Oro consecutiva en la MLS, después de finalizar la fase regular con 26 goles y 17 asistencias.

Además, el capitán de Inter Miami es uno de los candidatos a quedarse con el premio al jugador más valioso de la temporada. Sin embargo, la eliminación temprana representa un duro golpe para el equipo, que tenía como objetivo repetir el campeonato.

La derrota ante Columbus también cerró las posibilidades de que Inter Miami se convirtiera en bicampeón de la MLS, algo que no ocurre desde que Los Angeles Galaxy lo consiguiera en las temporadas 2011 y 2012.