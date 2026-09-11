Lionel Messi está cada vez más cerca de convertirse en el dueño del CD Eldense, equipo que actualmente milita en la Segunda División de España. El futbolista argentino alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de la institución y, según reveló el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, el proyecto tendrá como uno de sus principales ejes el desarrollo del fútbol base.

La operación todavía debe completar los trámites legales correspondientes y contar con la aprobación del Consejo Superior de Deportes español. De concretarse, será la primera vez que Messi se convierta en propietario de un club profesional en España.

Una apuesta por los jóvenes

Alfaro contó que el entorno del capitán argentino valoró especialmente la historia del Eldense y su crecimiento deportivo en los últimos años. El club logró dos ascensos al fútbol profesional en los últimos tres años y regresó a Segunda División en 2023, después de seis décadas en categorías inferiores.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la propuesta de Messi será fortalecer las divisiones inferiores. El alcalde señaló que el proyecto apostará “por la formación y el fútbol base”, con una estructura orientada a la detección y desarrollo de jóvenes talentos.

La idea tiene un vínculo con el modelo de formación que el futbolista argentino conoció durante su etapa en el Barcelona y que convirtió a las divisiones inferiores del club catalán en una referencia internacional.

El apoyo económico de Elda

El Ayuntamiento de Elda también tendrá un papel dentro del proyecto. Según Alfaro, el municipio continuará respaldando económicamente al club y mantendrá un contrato de patrocinio de un millón de euros por temporada.

El alcalde destacó que durante los últimos doce años la administración local trabajó para estabilizar al Eldense y que desde su conversión en sociedad anónima deportiva, en 2022, aportó más de cuatro millones de euros mediante acuerdos de patrocinio.

“Para la ciudad es una gran oportunidad que una figura como Leo Messi se haya fijado en nuestro club y pueda situar a Elda en el panorama a nivel nacional y también a nivel internacional”, sostuvo Alfaro.

El presente del Eldense

El posible desembarco de Messi llega mientras el equipo atraviesa un momento deportivo complicado. El Eldense sumó apenas dos puntos en las primeras cuatro fechas de la temporada y recientemente despidió a su entrenador, Claudio Barragán.

La eventual compra también ampliaría la presencia de Messi como empresario en el fútbol. En abril, el argentino adquirió el 100% de las acciones de la UE Cornellà, equipo que compite en la quinta categoría del fútbol español.

El acuerdo por el Eldense, que todavía debe formalizarse, representaría un salto importante: Messi pasaría a tener bajo su control un club profesional de Segunda División y un proyecto orientado a la formación de futuras promesas del fútbol español.