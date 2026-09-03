Lionel Messi volvió a aparecer públicamente luego de anunciar su retiro de la Selección Argentina y lo hizo lejos de los estadios multitudinarios y las cámaras de los grandes eventos. El capitán campeón del mundo fue visto junto a Antonela Roccuzzo mientras acompañaban a sus hijos en una práctica de la Academia del Inter Miami.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En las imágenes se puede observar al rosarino sentado bajo una carpa junto a Antonela, siguiendo atentamente el entrenamiento de uno de sus hijos.

Con un look completamente relajado, Messi apareció con una remera a rayas, pantalón corto y descalzo. A su lado estaba Antonela, mientras los chicos participaban de diferentes ejercicios vestidos con la característica camiseta rosa del Inter Miami.

La escena también tuvo uno de los elementos que habitualmente acompaña al futbolista argentino: el mate. En un momento del video, Messi tomó el termo y comenzó a preparar la infusión mientras continuaba observando la práctica.

Sin embargo, otro pequeño gesto terminó llamando la atención de los fanáticos. Cuando la familia abandonaba el lugar a bordo de un carrito de golf, una persona reconoció al futbolista y lo saludó desde afuera.

Messi respondió inmediatamente con una sonrisa y levantó el pulgar derecho para devolverle el saludo, una reacción que también quedó registrada en las imágenes.

La aparición tomó mayor repercusión porque se produjo apenas días después de que el rosarino anunciara oficialmente el final de su histórica etapa con la Selección Argentina.

Messi comunicó su decisión mediante una extensa carta publicada en sus redes sociales, con la que puso fin a más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste. Posteriormente, Antonela también le dedicó un emotivo mensaje en el que recordó los momentos difíciles y las conquistas que atravesaron juntos durante ese camino.

Ahora, tras el impacto mundial provocado por su despedida, Messi volvió a mostrarse disfrutando de una actividad cotidiana junto a su familia en Miami, mientras continúa su carrera profesional en el Inter Miami.