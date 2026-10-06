Lionel Messi sumó este martes un reconocimiento inédito a su carrera. Horas antes de disputar su partido de despedida de la Selección argentina, el capitán recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción honorífica que entrega la institución.

El acto se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde Messi recibió un diploma y una medalla. La decisión había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que destacó tanto sus logros deportivos como su trayectoria y la representación de la Argentina.

“Es un orgullo muy grande”

Messi agradeció la distinción y reconoció que recibirla en una jornada tan especial le dio un significado todavía mayor al momento que estaba viviendo.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el capitán argentino durante el acto.

Además, hizo referencia al partido que horas después disputaría ante Benín en el Monumental, que marcaría su despedida de la Selección.

“Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más”, manifestó Messi.

El futbolista aseguró que comenzar una jornada tan importante con el reconocimiento de la UBA hacía que todo fuera todavía más especial. “Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, agregó.

Por qué la UBA distinguió a Messi

La resolución aprobada por el Consejo Superior de la universidad destacó que la trayectoria del capitán argentino constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de remarcar su compromiso con la representación nacional.

La UBA también puso el foco en los títulos obtenidos por Messi como capitán de la Selección. Entre ellos aparecen la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También se destacó el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026.

De esta manera, el reconocimiento no quedó limitado a las estadísticas deportivas, sino que también contempló la influencia de Messi y su vínculo con la camiseta argentina.

Un reconocimiento antes del último partido

La entrega del Doctorado Honoris Causa ocurrió pocas horas antes del encuentro frente a Benín en el estadio Monumental, señalado como el último partido de Messi con la Selección argentina.

Así, una jornada marcada por la despedida del capitán comenzó con una distinción académica que la UBA aprobó de manera unánime y que sumó otro capítulo a la extensa trayectoria del futbolista argentino.