Messi recibió el mensaje de una famosa y estalló el escándalo

La final del Mundial 2026 generó una gran cantidad de reacciones internacionales y una de las que más destacó fue la de Sarah Jessica Parker. La reconocida actriz estadounidense utilizó sus plataformas digitales para expresar la emoción que sintió al presenciar el partido definitorio. En su publicación, la artista describió la experiencia como "Increíble, una locura y muy emocionante haber estado ahí" tras haber vivido el encuentro desde cerca.

La protagonista de Sex and the City asistió al evento junto a su esposo, Matthew Broderick, quien había anticipado el resultado de la competencia. Uno de los puntos que más repercusión tuvo en su mensaje fue la mención directa al capitán argentino, quien finalizó el juego entre lágrimas tras la derrota ante España. Ante esta situación, la estrella de Hollywood manifestó que "No es lindo ver a Lionel Messi entre lágrimas, ambos equipos se ganaron lo de hoy".

En el mismo texto, la actriz destacó el alto nivel futbolístico demostrado por ambos seleccionados nacionales. Parker aseguró que durante el enfrentamiento hubo "un enorme talento en exhibición" y felicitó al conjunto español por la obtención del título. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para el equipo dirigido por Lionel Scaloni por el desempeño mostrado en la cancha.

Para cerrar su mensaje, el cual se volvió viral rápidamente, la celebridad brindó un saludo final a ambos finalistas. La actriz concluyó su posteo afirmando "Felicitaciones a España por una victoria muy operística y felicitaciones a la Selección Argentina por su corazón". Las imágenes del futbolista rosarino llorando dieron la vuelta al mundo y motivaron este comentario lleno de sensibilidad por parte de la intérprete.