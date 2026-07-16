PUBLICIDAD PUBLICIDAD Deportes > Tras la semifinalMessi recordó a Maradona después del triunfo: "Sé que lo está disfrutando"El capitán de la Selección Argentina le dedicó la clasificación a la final del Mundial 2026 a Diego Maradona y aseguró que el triunfo frente a Inglaterra tiene un significado especial.POR REDACCIÓNHace 1 horaLionel Messi recordó a Diego Maradona tras la clasificación a la final.Lionel MessiDiego MaradonaSelección ArgentinaInglaterrasemifinalMundial 2026HUARPE mundial 2026PUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}