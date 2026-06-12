Messi recordó al Indio Solari y lo homenajeó con un emotivo posteo

Lionel Messi generó un fuerte impacto en las redes sociales al publicar un video de sus entrenamientos. El capitán de la Selección Argentina compartió un clip filmado durante una práctica a puertas abiertas y lo musicalizó con una obra del Indio Solari.

Se trata de la canción Encuentro con un ángel amateur, presentada originalmente en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Este gesto del futbolista llega tras la muerte del cantante, quien falleció el viernes pasado a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir.

La elección del tema musical llamó la atención de los seguidores debido a que la letra aborda el concepto del final, coincidiendo con la participación del deportista en su última Copa del Mundo.

El fragmento compartido por el jugador expresa "Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron muy saludables. Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí sólo seguir cantando…". La publicación se volvió viral mientras el país recuerda al artista, cuyo fallecimiento dio lugar a un velatorio multitudinario.

Además del video, el astro rosarino dedicó unas palabras al ícono del rock mediante un mensaje que decía "Siempre en nuestros corazones. QEPD". En esta misma línea se manifestó Lionel Scaloni durante una conferencia de prensa reciente. El entrenador envió sus condolencias a los allegados y declaró "Primero, mandarle la condolencias a la familia. Para Argentina es una pérdida importante. Estamos dolidos. De acá, las condolencias".

Tras la partida del cantante se conoció un audio inédito que el propio artista había grabado para Messi. En dicha grabación, el músico le agradecía al jugador por permitirle vivir buenos momentos a través de su carrera. La Selección Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino también realizaron piezas audiovisuales para despedir a una de las figuras más trascendentes de la cultura nacional.