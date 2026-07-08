Messi reveló por qué sintió angustia en el partido ante Egipto

Lionel Messi volvió a ser protagonista en una noche clave para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Luego de la victoria por 3-2 ante Egipto en los octavos de final, el capitán albiceleste explicó el motivo de su angustia durante el partido y habló sobre la reacción del equipo tras estar dos goles abajo.

En diálogo con la prensa luego del encuentro, Messi se refirió a la intensidad del duelo y al sufrimiento que atravesó la Selección para conseguir la clasificación a los cuartos de final. “Es increíble terminar así, de esta manera con mucho sufrimiento una vez más, pero estamos felices porque se terminó bien, porque seguimos y sacamos adelante una brava”, expresó el delantero.

El rosarino contó que el penal fallado fue uno de los momentos que más lo afectó durante el partido. “Me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal”, explicó.

Messi consideró que convertir esa ejecución podría haber cambiado el desarrollo del encuentro. “Creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido”, señaló.

Además, destacó que el equipo tuvo varias oportunidades para marcar y valoró la actuación del arquero egipcio. Finalmente, el capitán consiguió marcar el gol del empate y fue clave en la remontada que terminó con el triunfo argentino.

El delantero de Inter Miami alcanzó su octavo gol en Mundiales y quedó como máximo goleador de la Copa del Mundo 2026, superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Sobre la reacción de Argentina tras el 0-2 parcial, Messi destacó la actitud del grupo dirigido por Lionel Scaloni. “Este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido”, afirmó.

El capitán remarcó que la remontada fue una muestra de carácter en una instancia decisiva del torneo. “Levantar el resultado así, en una eliminatoria del Mundial, es una muestra de orgullo, de carácter, de creer y de intentarlo hasta el final”, sostuvo.

Argentina logró avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Egipto y ahora se prepara para enfrentar a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.