Messi, Rodrigo, Fangio y más: hoy es el día más argentino del año

El 24 de junio se consolida como una jornada central en el calendario nacional por la confluencia de figuras relevantes. Lionel Messi celebra 39 años este miércoles en pleno Mundial 2026, consolidado como el máximo goleador en la historia de los mundiales y tras liderar la clasificación de la "Albiceleste" a los 16avos de final. Por su parte, Juan Román Riquelme cumple años desde 1978 y ejerce actualmente como presidente de Boca Juniors.

En el automovilismo, el nacimiento de Juan Manuel Fangio en 1911 en Balcarce instauró el Día del Piloto Argentino en honor al legado del “Chueco”, quien fue quíntuple campeón mundial. Asimismo, se recuerda el triunfo uno a cero contra Brasil en el Mundial de Italia 1990, donde Diego Armando Maradona asistió a Claudio Paul Caniggia para eliminar al clásico rival.

La literatura y la música también marcan la jornada con el nacimiento de Ernesto Sabato en 1911, físico y ensayista que presidió la CONADEP para elaborar el informe "Nunca Más". En el ámbito actual, el 24 de junio de 1996 nació Duki en el barrio de Almagro, referente de la escena urbana. La historia suma el nacimiento de Juan Bautista Cabral en 1789, recordado por salvar la vida de José de San Martín en el Combate de San Lorenzo.

La fecha también registra lutos importantes como la muerte de Carlos Gardel en 1935 en un accidente aéreo, lo que motivó el Día del Cantor Nacional Argentino. En el año 2000, el fallecimiento de Rodrigo Bueno a los 27 años en un accidente de tránsito impactó a la música tropical y al “Potro” cordobés. Finalmente, se destaca que en 1916 se concretó el primer cruce de los Andes en un globo aerostático.