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Messi rompió el silencio tras la derrota ante España
POR REDACCIÓN
Lionel Messi rompió el silencio después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El capitán reconoció el duro golpe que significó quedar a un paso del título, aunque también destacó el recorrido del equipo y el respaldo recibido durante toda la competencia.
“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó Messi mediante una publicación en sus redes sociales. Pese a la tristeza, el rosarino remarcó que prefiere quedarse con los aspectos positivos de una campaña que volvió a colocar a la Albiceleste entre las principales selecciones del mundo.
El futbolista recordó especialmente los encuentros que Argentina logró revertir durante el torneo y valoró la entrega del plantel en los momentos más complicados. “Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, manifestó.
Dos finales consecutivas
Messi también puso el foco en la continuidad competitiva del equipo argentino, que volvió a disputar el partido decisivo después de haberse consagrado campeón en Qatar 2022.
“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló el capitán. La frase reflejó el contraste entre la frustración del resultado y la dimensión de una campaña que mantuvo a Argentina en la elite del fútbol internacional.
El agradecimiento al país
En otro tramo del mensaje, Messi agradeció las muestras de afecto que recibió tras la final y resaltó la unión generada alrededor de la Selección.
“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, escribió.
Finalmente, el capitán tuvo un gesto deportivo con el seleccionado español y cerró su publicación con una felicitación para el nuevo campeón del mundo: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.