Lionel Messi rompió el silencio después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El capitán reconoció el duro golpe que significó quedar a un paso del título, aunque también destacó el recorrido del equipo y el respaldo recibido durante toda la competencia.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó Messi mediante una publicación en sus redes sociales. Pese a la tristeza, el rosarino remarcó que prefiere quedarse con los aspectos positivos de una campaña que volvió a colocar a la Albiceleste entre las principales selecciones del mundo.

El futbolista recordó especialmente los encuentros que Argentina logró revertir durante el torneo y valoró la entrega del plantel en los momentos más complicados. “Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, manifestó.

Dos finales consecutivas

Messi también puso el foco en la continuidad competitiva del equipo argentino, que volvió a disputar el partido decisivo después de haberse consagrado campeón en Qatar 2022.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló el capitán. La frase reflejó el contraste entre la frustración del resultado y la dimensión de una campaña que mantuvo a Argentina en la elite del fútbol internacional.

El agradecimiento al país

En otro tramo del mensaje, Messi agradeció las muestras de afecto que recibió tras la final y resaltó la unión generada alrededor de la Selección.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, escribió.

Finalmente, el capitán tuvo un gesto deportivo con el seleccionado español y cerró su publicación con una felicitación para el nuevo campeón del mundo: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.