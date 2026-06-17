Lionel Messi abrió el marcador en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia y terminó la jugada entre lágrimas en el estadio Arrowhead de Kansas City. El gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, en el partido número 200 del capitán con la camiseta nacional.

La acción se inició con un avance de Rodrigo De Paul, quien condujo por el centro del campo y filtró un pase entre líneas para Messi. El delantero controló de frente al arco y definió de zurda con un remate al ángulo superior izquierdo, imposible para el arquero Luca Zidane.

El tanto fue el número 118 de Messi con la Selección mayor y se produjo en un contexto de alta carga simbólica: su sexto Mundial, a días de cumplir 39 años y en una nueva presentación como líder del equipo argentino.

En la celebración, el capitán rompió en llanto tras el festejo inicial, en una imagen que se replicó en todo el estadio. El primero en abrazarlo fue Thiago Almada, mientras el resto de los jugadores se sumó a la celebración del 1-0.

El partido había comenzado con acciones anuladas en ambos arcos. A los cuatro minutos, un gol de Messi fue invalidado por posición adelantada, y minutos después otro tanto, esta vez de Argelia, también fue anulado por VAR. Tras ese tramo, Argentina logró asentarse y encontrar el control del juego.

Con este gol, Messi amplió además su registro como el jugador con más presencias en la historia de los Mundiales, alcanzando los 27 partidos disputados en la competencia, por encima de Lothar Matthäus, que tenía 25.

El capitán argentino también mantiene otros récords en el torneo: es el único futbolista en marcar ante once selecciones distintas en Copas del Mundo y continúa sumando registros en una carrera que incluye títulos como el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima.

La noche en Kansas City también dejó una novedad en lo visual: la presencia de un parche especial en las camisetas de algunos jugadores de la Albiceleste, parte de un acuerdo comercial entre la FIFA y Fanatics, que introduce un sistema de autenticación de piezas utilizadas en partidos oficiales.

Argentina continuará su participación en la fase de grupos ante Austria y Jordania en las próximas fechas del Mundial 2026.