Hay imágenes que trascienden un resultado. Que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva. La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de esas postales: Lionel Messi rompió en llanto al despedirse de los hinchas.

La Albiceleste cayó 1-0 en el tiempo suplementario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no pudo alcanzar el bicampeonato. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, todas las miradas se posaron sobre el capitán argentino.

Durante la premiación, Messi recibió la medalla de subcampeón con gesto serio. Caminó junto a sus compañeros y mantuvo la compostura mientras España celebraba el título. Pero el momento más emotivo llegó cuando el plantel se acercó a la tribuna para agradecer el apoyo de los miles de argentinos que acompañaron al equipo durante todo el torneo.

Allí, mientras los hinchas respondían con aplausos, banderas y canciones, el capitán ya no pudo contener la emoción. Bajó la cabeza, se secó las lágrimas y terminó quebrándose frente al cariño incondicional de su gente.

La escena recorrió rápidamente las redes sociales y conmovió a millones de fanáticos en todo el mundo. No fue solo el dolor por una final perdida. También fue la sensación de estar presenciando el cierre de una etapa irrepetible en la historia del fútbol argentino.

Con 39 años, Messi cerró un nuevo Mundial después de haber conquistado la Copa en Qatar 2022 y de liderar a la Selección hacia otra final consecutiva. Aunque todavía no confirmó oficialmente su retiro de las Copas del Mundo, todo indica que la de Norteamérica 2026 podría haber sido su última función en el máximo escenario del fútbol.

Si ese fue realmente el último capítulo, el legado ya está escrito. Campeón del mundo, múltiple campeón con la Selección y referente de una generación que devolvió a la Argentina a lo más alto, Messi se retiró del campo entre lágrimas, pero también entre el aplauso eterno de un pueblo que jamás olvidará todo lo que le dio.