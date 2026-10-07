Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con un discurso cargado de emoción, agradecimiento y orgullo por haber defendido durante más de dos décadas la camiseta albiceleste. En una noche histórica, el capitán reconoció el dolor de cerrar esta etapa y dejó claro que su vínculo con el seleccionado estará marcado para siempre por los momentos vividos, las conquistas y el acompañamiento de los hinchas.

La despedida estuvo atravesada por los recuerdos. Messi admitió que le costaba encontrar las palabras para expresar lo que sentía y destacó que, incluso en los años más difíciles, nunca dejó de luchar por la camiseta ni de intentar estar presente cada vez que el equipo lo necesitó.

"Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo este tiempo, más de 20 años", expresó ante un Monumental que respondió con una ovación.

Para Messi, haber atravesado las distintas etapas de la Selección y finalmente conseguir los títulos que buscaba desde chico convirtió ese recorrido en una parte fundamental de su vida.

El dolor de decir adiós

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló de lo que significa dejar de jugar para Argentina. El rosarino reconoció que le gustaría continuar para siempre, pero entendió que después de tantos años llegó el momento de cerrar una etapa.

"Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", afirmó.

Messi recordó el regreso del seleccionado al país después del Mundial y el recibimiento que tuvo el equipo tras conquistar Qatar, una jornada que quedó entre los recuerdos más felices de su carrera. En contraste, esta despedida representó uno de los momentos más difíciles y reconoció que va a extrañar jugar con Argentina.

El reconocimiento a sus compañeros

El discurso también tuvo un capítulo especial para los futbolistas que compartieron con Messi el camino hacia los principales títulos de la Selección. El rosarino destacó que sus compañeros fueron fundamentales para cumplir el sueño de ser campeón del mundo y conquistar la Copa América y la Finalissima.

También puso en valor la unión que caracterizó al grupo durante los años más exitosos.

"Nosotros éramos un grupo extraordinario. Por eso conseguimos todo lo que conseguimos", sostuvo el capitán.

Siempre se sintió local

El vínculo con los hinchas ocupó otro lugar central en sus palabras. Messi destacó el esfuerzo de quienes viajaron para acompañar a la Selección y remarcó que el equipo siempre recibió un respaldo enorme en distintos lugares del mundo.

"Siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos", aseguró. El mensaje tuvo un peso especial en el Monumental, donde el público lo acompañó durante todo el partido, celebró su gol y terminó despidiéndolo de pie.

"No me quiero ir de acá"

Sobre el cierre, Messi dejó ver cuánto le costaba abandonar el campo de juego. La emoción volvió a aparecer cuando reconoció que no quería terminar el discurso ni alejarse de un escenario que durante tantos años representó uno de los lugares más importantes de su carrera.

"La verdad es que estoy hablando más que nunca. No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha", confesó.

Después agradeció a los hinchas, a sus compañeros y a todos los que lo acompañaron durante su recorrido con la camiseta argentina. También reivindicó su orgullo por haber nacido en el país y por haber podido cumplir junto a millones de argentinos el sueño de ser campeón del mundo.

"Solo quiero decirles que los quiero, que los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios por ser argentino. Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes", expresó.

Messi cerró así una historia de más de 20 años con la Selección, marcada por derrotas, críticas, revancha, títulos y una conexión única con el público argentino. El último mensaje fue tan simple como contundente: "Muchas gracias. Los quiero".