La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó un vacío difícil de explicar. En San Juan, referentes del fútbol local coincidieron en una sensación que se repitió una y otra vez: tristeza por dejar de ver al mejor jugador del mundo con la camiseta albiceleste, pero también un profundo agradecimiento por todo lo que dejó.

El valor de haber sido contemporáneos

Alejandro “Toto” Brizuela, preparador físico y exjugador de Peñarol, fue directo: “Tristeza, es lo primero que se me viene a la cabeza”. El referente sanjuanino destacó no solo al futbolista, sino también a la persona. “Verlo fuera de una cancha va a ser muy difícil. Dios quiera que siga vinculado de alguna manera u otra al fútbol”, expresó.

José Femenia, actual jugador de Sportivo 9 de Julio, eligió el agradecimiento. “Fui contemporáneo, quizás, del mejor jugador de la historia. No renunció cuando peor la estaba pasando y siguió buscando hasta tener su revancha”, dijo.

Matías Garrido, exjugador de Peñarol, habló del vacío que dejará su ausencia. “Va a costar llenarlo y volver a enamorarse de ese fútbol tan grandioso que nos daba con la Selección”, sostuvo.

Fabricio “Titi” Paz, entrenador de Colón Junior, aseguró que la noticia genera “tristeza absoluta”, aunque destacó la fortuna de haber compartido su época. “Como Messi no vamos a tener ninguno. No solo fue el mejor futbolista, sino un ejemplo desde el esfuerzo, el silencio y la humildad”, afirmó.

Para Jorge Chica, diputado nacional y exfutbolista, remarcó que el legado del 10 excede los goles y los títulos. “Nos enseñó que la humildad no está peleada con ser el mejor, que de las derrotas también se aprende y que nunca hay que dejar de intentar”, señaló. También recordó el vínculo de Messi con San Juan y sostuvo que “no se despide tan solo un futbolista, se despide parte de nuestra historia”.

El que se cayó y volvió a levantarse

Héctor Naveda, coordinador de Peñarol, recordó las críticas que recibió Messi antes de conseguir sus grandes títulos. “Se cayó mil veces y se levantó mil veces más. Con el tiempo me di cuenta de que era el tipo con más agallas que había visto en el fútbol”, aseguró.

Para Naveda, Messi se “vació” por la Selección y dejó una huella que trasciende el deporte. “Como jugador y como persona, lejos, lo mejor que vi”, resumió.

Roberto “Roquiño” Mallea, exjugador de Alianza, también habló de la dificultad de acostumbrarse a una Selección sin el capitán. “Va a costar que esa camiseta número 10 la lleve otro jugador y no Messi”, expresó.

Un corazón roto y un eterno gracias

Alberto Naveda, exjugador de Boca y San Martín, consideró que “todos los argentinos tenemos el corazón roto” porque se retira “el que nos devolvió la ilusión y siempre dejó la vida por la Selección”.

Por su parte, Alfredo “Luto” Molina, exjugador y actual entrenador, dejó un mensaje de reconocimiento: “Soy un fanático de él y tengo palabras de agradecimiento por tantos años de fútbol y tantas alegrías”.

En medio de la tristeza, las voces del fútbol sanjuanino coincidieron en una idea. Messi se va de la Selección, pero deja títulos, recuerdos y valores que permanecerán mucho después de su último partido con la camiseta argentina. Para todos, el mensaje final fue el mismo: gracias, Lionel.