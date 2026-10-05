Lionel Messi tuvo este lunes su última práctica con la Selección Argentina antes de la despedida que protagonizará este martes frente a Benín. El capitán trabajó a la par de sus compañeros en el predio de la AFA, en una jornada marcada por la nostalgia y la expectativa por el homenaje.

El entrenamiento comenzó cerca de las 17:45 y los futbolistas realizaron trabajos livianos orientados a la preparación física. Messi, que había regresado al predio el domingo, participó normalmente de las actividades.

El rosarino había compartido previamente un asado con sus compañeros y también publicó imágenes de su llegada al predio. La presencia del capitán generó una fuerte reacción entre los hinchas, que esperan vivir una noche especial en el Monumental.

Scaloni define el equipo para Benín

Lionel Scaloni utilizará la última práctica para terminar de definir la formación que enfrentará a Benín este martes desde las 20. Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumaron al plantel durante el domingo y también estarán disponibles para el amistoso.

El encuentro será el último partido de Messi con la Selección Argentina en esta ventana internacional. Las entradas para el partido están agotadas y se espera un Monumental colmado para acompañar al capitán en su despedida.

La organización todavía mantiene en reserva los detalles del homenaje que se realizará durante el encuentro. Mientras tanto, los hinchas que no consiguieron entradas podrán acercarse al Fan Fest de la AFA en Ciudad Universitaria.

El espacio funcionará desde las 12 hasta la medianoche y contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la presencia de artistas, invitados, influencers y streamers.

Los números de Messi con Argentina

Messi disputó 207 partidos con la Selección Argentina, convirtió 125 goles y registró 68 asistencias a lo largo de su trayectoria.

El capitán anunció el 31 de agosto su decisión de retirarse del seleccionado después de dos décadas. Este martes, desde las 20, tendrá frente a Benín su despedida en el estadio Monumental.