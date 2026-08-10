Messi se queda en Argentina tras la muerte de su papá: ¿hasta cuándo?

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi. El hombre de 68 años murió después de luchar contra una enfermedad prolongada que marcó el último tramo de su vida. El astro rosarino llegó al país desde el exterior para estar presente en las honras fúnebres. Estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo en todo momento.

La despedida se llevó a cabo en el cementerio El Prado, ubicado en la ciudad de Rosario, mediante una ceremonia de carácter íntimo. El velatorio comenzó temprano y finalizó cerca del mediodía de este domingo.

Durante la jornada, estuvieron presentes diversos familiares y personas del círculo cercano a la familia para brindar apoyo al deportista. Entre los mensajes de las instituciones deportivas, el club Newell’s Old Boys publicó que "Gracias por enseñarle a amar estos colores" para reconocer la figura del fallecido.

Tras finalizar el último adiós, el capitán de la selección nacional tomó una determinación que sorprendió a su entorno laboral. Según trascendió, el avión privado que trasladó a la familia desde Miami regresó a territorio estadounidense sin pasajeros.

De esta manera, el futbolista eligió permanecer en suelo argentino para transitar su duelo rodeado de sus seres queridos más cercanos. Por el momento, no existe una fecha confirmada para su retorno a las actividades habituales en el Inter Miami.

Jorge Messi cumplió un rol determinante no solo en la vida privada del jugador sino también en su faceta profesional. Lo acompañó desde sus primeros pasos en los potreros de Rosario hasta consolidar su llegada al fútbol europeo.